Německý důchodce při tankování napáchal mnohatisícové škody

Vše začalo tím, že na benzince v durynském Bad Liebensteinu u stojanu zastavil tak nešikovně, že při tankování neviděl na displej ukazující množství natankovaného paliva a jeho cenu.

Důchodce s čerpacím stojanem sváděl nerovný boj. Pokusil se popojet o metr dopředu, ale zapomněl, že čerpací pistole je stále zasunutá do hrdla nádrže a stojan poškodil, informovala ve čtvrtek policie.

Když si to roztržitý motorista uvědomil, zařadil v úleku z možného zpátečku a přidal plyn. Přitom narazil do auta za ním. Při opětovném popojetí dopředu narazil do stojanu. Celkovou škodu policie vyčíslila na 4000 eur (více než 100.000 korun).