Nová cla na auta by v USA podle výrobců ohrozila statisíce míst

Stejně tak by mohlo dojít k výraznému nárůstu cen i k ohrožení investic do samořízených vozidel. Uvedla to podle agentury Reuters dvě významná sdružení výrobců automobilů.

Americká vláda začala v květnu na pokyn prezidenta Trumpa vyšetřovat vliv dovozu automobilů na národní bezpečnost. "Největší hrozbou pro americký automobilový průmysl je nyní možnost, že vláda v souvislosti s tímto vyšetřováním zavede dovozní cla," uvedla Asociace globálních automobilových výrobců, která reprezentuje velké zahraniční automobilky. "Takováto cla by zvýšila ceny pro americké spotřebitele, omezila jim možnost výběru a snížila prodej a výrobu vozidel v USA," dodala.

Vyšetřování by mohlo vést k zavedení podobných cel, jaká Washington v březnu začal uplatňovat na dovoz oceli a hliníku. Trump při květnovém setkání se zástupci automobilek uvedl, že na některá auta plánuje uvalit cla ve výši 20 až 25 procent

"Spíše než k tvorbě nových pracovních příležitostí by takováto cla vedla ke ztrátě statisíců amerických pracovních míst ve výrobě a prodeji osobních automobilů, sportovně-užitkových vozů, nákladních automobilů a automobilových součástek," upozornila Asociace globálních automobilových výrobců.

Proti zavedení cel se staví rovněž Aliance automobilových výrobců, která zahrnuje například americké automobilky General Motors a Ford, japonskou Toyotu či německý Volkswagen. "Domníváme se, že cla na dovoz vozidel a součástek by ve finále poškodila hospodářskou bezpečnost USA," uvedla skupina ve svém prohlášení. Plány na nová cla označila za "chybu" a varovala, že jejich realizace "by mohla vytvořit nebezpečný precedent, který by ostatní země mohly využít k ochraně svých vlastních trhů před zahraniční konkurencí".

Aliance již v úterý upozornila, že nová cla by mohla zvýšit ceny automobilů z dovozu v průměru o 5800 dolarů (zhruba 129.000 Kč), což by americké spotřebitele celkově stálo téměř 45 miliard dolarů (zhruba bilion korun) ročně.

Obě skupiny poukázaly na studii Petersonova institutu, podle které by cla připravila Spojené státy o 195.000 pracovních míst. Pokud by ostatní země přikročily k odvetným opatřením, mohlo by podle studie v USA zaniknout až 624.000 pracovních míst.

Minulý týden americký prezident pohrozil Evropské unii dvacetiprocentním clem na dovoz automobilů, pokud EU brzy nezruší svá ochranná opatření proti Spojeným státům. Místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen následně varoval, že EU na případné zvýšení cel na dovoz aut do USA odpoví vlastními kroky. EU nyní na dovoz automobilů z USA uplatňuje desetiprocentní clo, zatímco dovoz do USA podléhá clu 2,5 procenta u osobních vozů a 25 procent u dodávkových a sportovně-užitkových automobilů.

Trump v úterý na svém twitterovém účtu napsal, že americká vláda dokončuje studii ohledně cel na dovoz aut z EU. Naznačil, že vláda v tomto směru v brzké době podnikne nějaké kroky. Americký ministr obchodu Wilbur Ross minulý týden uvedl, že vyšetřování vlivu dovozu automobilů na národní bezpečnost by mělo být hotovo koncem července či v srpnu.