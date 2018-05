Trump zvažuje nová cla na dovoz aut do USA

Americký prezident Donald Trump zvažuje zavedení nových cel na dovoz aut do Spojených států. Oznámily to tiskové agentury s odvoláním na komuniké Bílého domu. Clo by podle listu The Wall Street Journal mohlo činit až 25 procent. Trump v březnu právě s odvoláním na národní bezpečnost zavedl pětadvacetiprocentní clo na dovoz oceli a desetiprocentní na dovoz hliníku.

"Požádal jsem ministra (obchodu Wilbura) Rosse, aby zvážil šetření ohledně dovozu aut, včetně kamionů a náhradních dílů, aby se dal zjistit dopad na národní bezpečnost," uvedl nyní americký prezident. Ministr Ross podle komuniké ministerstva okamžitě vyšetřování zahájil.

Trumpův plán se jeví být v rané fázi a měl by narazit na odpor obchodních partnerů a místních prodejců automobilů, poznamenala agentura DPA. Navíc jde o časově náročný proces, vyžadující zdlouhavé šetření ministerstva obchodu. Trump však často vyhrožuje zavedením překážek v obchodu se zahraničními automobily, dodala.

Trump na twitteru avizoval "velkou novinku pro naše skvělé americké výrobce aut, po mnoha desetiletích, kdy jsme přicházeli o práci kvůli jiným zemím".

Trumpův postup může podle agentury Reuters mířit na Kanadu a Mexiko, aby je přiměl k ústupkům v jednáních o volném obchodu, jakož i na Japonsko a Evropskou unii jako vývozce aut do USA.

Trump při setkání s představiteli automobilek v Bílém domě 11. května prohlásil, že se chystá dovoz některých vozidel zatížit dovozními cly ve výši 20 procent či 25 procent. Prezident podle zdrojů Reuters konkrétně kritizovaly německé výrobce automobilů za vývoz velkého množství vozů do USA.

Německé automobilky Volkswagen, Daimler a BMW mají velké montážní závody v USA. Spojené státy jsou pro německé výrobce druhým největším vývozním trhem po Číně. Auta a součástky jsou nejvýznamnější položkou německých příjmů z exportu. Německé sdružení automobilového průmyslu již v březnu varovalo před obchodní válkou mezi USA a Evropou, ve které by prohráli všichni.

"Americkému automobilovému průmyslu se daří a roste. Nakolik víme, nikdo tuto ochranu nežádá, ta jen omezí nabídku a zvýší ceny," oponuje návrhům na cla John Bozzella, který stojí v čele obchodní skupiny Global Automarkers, zastupující Toyotu, Nissan, Hyundai a další výrobce. Argumentuje i tím, že loni bylo v USA vyrobeno 12 milionů aut.

USA loni dovezly 8,3 milionu vozidel v hodnotě 192 miliard dolarů, z toho z Mexika 2,4 milionu, 1,8 milionu z Kanady, 1,7 milionu z Japonska, 930.000 z Jižní Koreje a 500.000 z Německa. Současně USA vyvezly téměř dva miliony vozů v hodnotě 57 miliard dolarů do celého světa, poznamenal Reuters.