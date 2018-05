Novinky BMW: Vrcholný naftový šestiválec pro X3, méně manuálů i indukční nabíjení

Léto je u BMW tradičně ve znamení novinek u jeho modelů. Pravidelné inovace nastávají i letos, přičemž jsou hlavně ve znamení nových emisních pravidel. Od července 2018 tak všechny benzinové a plug-in hybridní modely značky budou v Evropě standardně vybaveny filtrem pevných částic.

Mnichovská automobilka tak pokračuje v adaptaci svých aut na normy Euro 6d-TEMP, které od léta splní všechny její modely. Naftové motory se na pravidla připravily již s předstihem, když od března mají všechny systém selektivní katalytické redukce (SCR) a vstřikování AdBlue.

Vedle toho ale automobilka také rozšiřuje svoji nabídku. BMW X3 se tak dočká druhé verze M Performance, o pohon X3 M40d se postará naftový řadový třílitrový šestiválec o výkonu 240 kW a točivém momentu 680 N.m, standardně kombinovaný s osmistupňovým automatem. V X4 už tento motor je, v jeho případě však od srpna bude novinkou varianta xDrive30d, neboli dieselový šestiválec se 195 kW, který rovněž bude spárován s osmikvaltem.

Právě osmistupňový automat BMW vidí jako stále důležitější součást své nabídky. Další motory se ho tak dočkají standardně, což rovněž nepochybně souvisí s novými emisními pravidly – s automatem agregát obvykle vypouští méně normovaných emisí.

Od července tak automatickou převodovku standardně najdeme u modelu 120i s třídveřovou i pětidveřovou karoserie, stejně tak se ho bohužel standardně dočká též šestiválcové M140i. V případě střední třídy bude automat nově standardem též u 320i Gran Turismo, 320i xDrive (sedan, kombi i Gran Turismo), 330i (sedan a kombi) a bohužel i u skvělé 340i (sedan, s pohonem zadních i všech kol). To samé čeká i čtyřku, konkrétně 420i (kabrio), 430i (kabrio a Gran Coupé) a 440i (kupé, s pohonem zadních i všech kol). Pětka pak bude nově s automatem také ve verzi 520d.

BMW v rámci změn rovněž rozšířilo nabídku laků pro pětku a šestku, pro plug-in hybrid 530e iPerformance zase nabídne bezdrátové indukční nabíjení, a to jako vůbec první automobilový výrobce. Bude tak stačit zaparkovat nad dodávanou indukční plochu, aniž by bylo potřeba zapojovat k nabíjenému autu nějaké kabely. Novinky se pak dočkalo i teprve nedávno uvedené i8 Roadster, a to konkrétně nový aerodynamický paket zahrnující speciální splitter a zadní spoiler.