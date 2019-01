Žhavé francouzské novinky prozrazeny. Je tohle nový Renault Clio a Peugeot 208?

Světu se podle některých zpráv měly ukázat už na podzim, nakonec ale k jejich premiéře dojde až letos. O kterých automobilech je řeč? O dvou zásadních novinkách francouzských značek v segmentu malých aut, novém Renaultu Clio a Peugeotu 208. Na internet už unikla podoba jejich vzhledu.

Designprozradil zmenšený model z dílny firmy Ixo Model, zveřejněný na serveru Svět autíček, a to konkrétně sportovně laděné verze RS Line. Z modelu v měřítku 1:43 vyplývá, že nové Clio z hlediska tvarů projde jen evoluční změnou, ostatně předchůdce byl oceňován pro svůj design, a tak by to nebylo žádné velké překvapení. Boční silueta s dozadu stoupající linií bočního prosklení se promění jen lehce, příď ozdobí nová maska a především světlomety s protaženými „bumerangy“ jako u větších modelů.

Evoluce designu souvisí i s tím, že by nové Clio mělo být postaveno na upravené platformě jako předchůdce. Dočká se však modernější výbavy, která už je dnes i v segmentu malých aut klíčová – třeba adaptivního tempomatu nebo udržování v jízdním pruhu. Novinka se zaměří i na interiér, v němž současnou generaci poměrně tlačí bota. Má být kvalitněji zpracován a použije hodnotnější materiály.

Automobil bude dostupný už jen s pětidveřovou karoserií, z nabídky vypadne kombík Clio Grandtour, očekává se však příchod dalšího malého SUV, které by doplnilo Captur. Nabídka motorů jistojistě zahrne novou třináctistovku, pravděpodobné je i zachování turbodieselu, konkrétně 1.5 Blue dCi. Místo tříválce 0.9 TCe by pak měl dorazit nový motor 1.0 TCe , litrový tříválec přeplňovaný turbodmychadlem, který má technicky vycházet z 1.3 TCe

Tose změní zásadním způsobem, design prozradil špionážní snímek odhaleného auta, zveřejněný na italském serveru CarBlogItalia. Novinka bude mít zcela novou příď se světlomety inspirovanými větší 508, podobně jako u modelu střední třídy budou doplněny o protažené diodové „kly.“ Délka přesáhne čtyři, jak je dnes zvykem.

Také 208 se dočká modernější techniky, jako je adaptivní tempomat, bezklíčový vstup nebo aktivní parkovací asistent, uvnitř očekávejme digitální přístrojový štít místo klasických budíků. Základem bude nová platforma, CMP, navržená pro automobily segmentů B a C, kterou už v letošním roce použije též nový Opel Corsa.

Stejně jako Clio i 208 si nadále zachová naftovou verzi, v tomto případě bude pod kapotou pracovat 1.5 BlueHDi. Benzinové jednotky pak zastoupí tříválec 1.2 PureTech. Na rozdíl od úhlavního rivala navíc bude k dispozici též elektrická verze, tu Clio nadále ponechá obdobně velkému elektromobilu Zoe, samo nabídne leda tak mild hybridní provedení.

Oba malé hatchbacky nespojuje jen místo původu výrobce, ale také doba odhalení. Nové Clio i 208 by se světu měly představit již v následujících týdnech až měsících, u obou se očekává výstavní premiéra na březnovém ženevském autosalonu . U Clia už je potvrzeno, že se začne u nás prodávat v druhé polovině roku.