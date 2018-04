Omezení při smogu chce Praha schválit do poloviny října

Současný návrh počítá s tím, že při nejvážnějším stupni znečištění by po městě nesměly jezdit nákladní automobily nad šest tun a polovina osobních aut, jejichž poznávací značka končí buď sudým, nebo lichým číslem . Řád měl být schválen do poloviny října, původně měl platit už letos v zimě.

Vypracování studie proveditelnosti zadá externí projektantské firmě příslušný magistrátní odbor a vyjde na zhruba dva miliony korun. Má zahrnovat kompletní návrh dopravních opatření, navrhne místa uzavírek, objízdné trasy či úpravy dopravního značení.

Studie má být hotova do konce září a na jejím základě bude poté dopracován regulační řád a vypořádány připomínky, které k jeho návrhu dorazily z různých institucí. Podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) je potíž například s opatřením umožňujícím vjezd pouze vozům se značkou končící sudou či lichou číslicí. "Problém mohou mít řidiči, kteří přijeli do města na noční, a pak potřebují odjet, protože jim skončí práce. Jenže začne ve 03:00 platit nějaká regulace," řekl Dolínek. Zavedení může zkomplikovat podle něj také neexistence částí vnitřního a vnějšího silničního okruhu. Dopravu by nebylo kam odklánět.

Kromě samotných dopravních opatření magistrát vypracuje také plán činnosti jednotlivých městských organizací a odborů v případě vyhlášení smogové situace.

Opatření má platit v době vyhlášení takzvaného stavu regulace, tedy nejhoršího stupně znečištění. Při jeho vyhlášení musí omezovat provoz i výrobní podniky. Za posledních 12 let byl tento stav vyhlášen čtyřikrát. Zákaz vjezdu pro polovinu osobních aut a nákladní vozy nad šest tun má platit po celém území Prahy s výjimkou Pražského okruhu a dálnic D8, D10 a D11 s jejich propojením přes Kbelskou a Vysočanskou radiálu.

Smogová situace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině měřicích stanic překročil dvanáctihodinový průměr škodlivin hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles. Stav regulace meteorologové vyhlašují v případě, že průměr překročí 150 mikrogramů na metr krychlový.