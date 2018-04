Podél dálnic zůstávají tisíce nelegálních billboardů. Kdy konečně zmizí?

Po sedmi měsících od zákazu billboardů v ochranném pásmu dálnic jich bylo zatím odstraněno více než 300. Asi dvě třetiny odstranili sami majitelé těchto zařízení. Další stovky nelegálních poutačů mizí kolem silnic první třídy. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler. Silničáři loni napočítali asi 3000 nelegálních billboardů v ochranných pásmech. Ministerstvo věří, že drtivá většina všech nelegálních billboardů zmizí do konce roku.

Zatímco na dálnicích o odstraňování poutačů rozhoduje ministerstvo, na silnicích první třídy příslušný kraj. Krajské úřady rozeslaly několik desítek výzev. Jejich úspěšnost zatím kolísá. Zatímco v Jihočeském kraji zmizelo již přes sto nelegálních billboardů, ve Středočeském a Karlovarském kraji dosud nebylo odstraněno žádné zařízení. Také v krajích odstranění většiny billboardů zajistili jejich majitelé.

Jihomoravský kraj odstranil loni 168 nelegálních billboardů, letos zatím 26. Stále jich ale u silnic první třídy na jižní Moravě asi 350 zůstává. Kraje musí nejprve oslovit vlastníka poutače a k odstranění ho vyzvat. Vlastník musí zareagovat do pěti dnů. Pokud to neudělá, musí silniční správní úřad, což je v případě silnic první třídy právě kraj, do 15 dnů reklamu zakrýt a poutač odstranit na náklady vlastníka.

Podle Stadlera se Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) v závěru loňského roku zavázal kolem dálnic odstraňovat každý pracovní den pět billboardů. "Předpokládáme, že tento jejich závazek stále platí," uvedl mluvčí. Na dálnicích začali silničáři s odstraňováním inzertních ploch začátkem loňského října. Podle mluvčího SPVR Lukáše Váni začali poté poutače odstraňovat šetrně sami majitelé, protože se obávali způsobu, jakým demontovali billboardy silničáři.

Také ministerstvo posílá majitelům nelegálních billboardů výzvy k jejich odstranění, dosud jich bylo více než 90. Práci úřadu komplikuje především složité zjišťování vlastníků. "Se situací ohledně nelegálních billboardů nejsme spokojeni. Proto v současnosti posilujeme tým lidí, kteří administrativně složitý proces vyřizují," dodal Stadler.

Provozovatelé billboardů zpočátku odmítali billboardy v ochranném pásmu odstraňovat. Společnost Czech Outdoor na nich na podzim loňského roku například nahradila reklamní sdělení českou vlajkou. Podle firmy v takovém případě nebyly billboardy reklamním poutačem. Takový výklad ale ministerstvo dopravy odmítlo s tím, že tato zařízení byla povolena právě jako nosiče reklamního obsahu. Reklamní zařízení podle zákona o pozemních komunikacích může zobrazovat nejen klasickou reklamu, tedy sdělení s cílem dosažení zisku, ale může šířit i nekomerční informace, třeba kulturní, politické nebo vzdělávací.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Silničáři napočítali ve vymezených úsecích celkem 7000 poutačů, z toho 3000 nelegálních.