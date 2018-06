První Porsche historie je v Praze! Prohlédnout si ho můžete do neděle

Porsche v letošním roce slaví 70 let od svého založení a pro tuto příležitost svým fanouškům připravilo hezký dárek. Postavilo repliku svého vůbec prvního automobilu, roadsteru 356 č. 1, s nímž objíždí svět. Až do neděle je tato věrná replika k vidění v Praze, na Klárově, v parku u Mánesova mostu.

říká o Porsche 356 č. 1 Martin Skront, český Brand Manager Porsche.

Daný prototyp vznikl po válce, jakožto realizace snu slavného konstruktéra Ferdinanda Porscheho na dokonalý automobil. Mělo se jednat o malý, lehký a účinný sporťák, který kombinuje skvělé jízdní vlastnosti, exkluzivitu a každodenní použitelnost.

Postaven byl v rakouském Gmündu, kam se konstruktérská kancelář Porscheho přesunula během války, kvůli bezpečnosti, protože domovský Stuttgart byl tehdy bombardován spojenci. Vznikl přitom pod vedením ne Ferdinanda Porsche, ale jeho syna. Sám Porsche byl tehdy ještě ve francouzském vězení, kde byl zadržen jakožto válečný zločinec kvůli jeho spolupráci s nacisty.

Prototyp Porsche 356 č. 1 byl schválen k testování do provozu 8. června 1948, od kdy automobilka počítá svoji historii. Porscheho konstruktérská kancelář sice fungovala již v meziválečném období, tehdy ale stavěla projekty pro jiné výrobce.

Základem prototypu byl trubkový rám, nápravy pocházely z Volkswagenu Brouk. To samé platí pro motor, vzduchem chlazený čtyřválec o objemu 1,1 litru, který však díky vyladění poskytoval 26 kW. V 3.860 mm sporťáku spolupracoval se čtyřstupňovou manuální převodovkou. V tomto případě však ještě nebyl umístěn vzadu, jako u pozdějších vozů Porsche, ale uprostřed. K přesunu došlo až u dalšího prototypu, kvůli snaze o vytvoření prostoru pro zadní sedačky.

Využití techniky z brouka bylo nutností, kvůli poválečnému nedostatku dílů. Design navrhl stejně jako u Brouka Erwin Komenda, karoserii během dvou měsíců z hliníkového plechu ručně zhotovil Friedrich Weber.

Do dnešní doby se originální vzhled prototypu bohužel nedochoval. V průběhu doby došlo k řadě úprav a oprav, které jeho podobu změnily. Měnila se třeba příď, kapota nebo i lak. Porsche se tak na oslavu letošních sedmdesátin rozhodlo postavit věrnou repliku, která by původnímu vzhledu odpovídala.

Věrná replika přitom vznikala za využití původních plánů a postupů tak, aby originálu byla co nejvěrnější. Hliníkové panely tak byly ručně zpracovány pomocí dřevěných šablon, tedy tak, jak to na konci čtyřicátých let dělal Friedrich Weber, originálu odpovídá také azurově modrý lak karoserie nebo provedení interiéru. Využity ale byly i moderní postupy, to když pro vznik repliky posloužily 3D skeny zhotovené podle původních nákresů a srovnávané s původními fotografiemi auta.

Video

Naopak motor bohužel v útrobách repliky chybí, jedná se tedy jen o statický exponát, který po světovém turné zakotví v domovském muzeu Porsche ve Stuttgartu. Vedle Prahy se ukáže třeba v čínském Kantonu, k vidění už byl i v polské Varšavě.