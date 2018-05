Porsche Cayenne rozšiřuje nabídku o plug-in hybrid. Je výkonnější než 911 GTS!

Loni odhalená třetí generace Porsche Cayenne postupně rozšiřuje svoji nabídku. Představila se výhradně s šestiválci , aby o něco později debutovala i se zážehovým osmiválcem . Nyní přišel čas na „ekologickou“ variantu. Přivítejte plug-in hybrid Cayenne E-Hybrid.

Porsche Cayenne E-Hybrid je poháněn kombinací třílitrového vidlicového šestiválce s 250 kW a elektromotoru se 100 kW, které dohromady poskytují kombinovaný výkon 340 kW, což je více než třeba u Porsche 911 GTS, jehož motor je naladěn na 331 kW. Pohonný systém spolupracuje s novým osmistupňovým automatem, poháněná jsou všechna kola.

Tato síla znamená, že Cayenne E-Hybrid zrychlí z 0-100 km/h za rovných pět sekund a jede nejvýše rychlostí 253 km/h. Přitom díky lithium-iontovým bateriím s kapacitou 14,1 kWh zvládne ujet v čistě elektrickém režimu až 44 kilometrů, a to až s rychlostí 135 km/h. Baterky tvořené osmi moduly s 13 prismatickými lithium-iontovými články lze dobít z domácí zásuvky za 7,8 hodiny, s alternativně dodávanou 7,2kW palubní nabíječkou však lze tuto dobu zkrátit na 2,3 hodiny. Kombinovaná spotřeba je s ohledem na hybridní pohon tradičně nízká, v závislosti na velikosti kol činí 3,2 až 3,4 l/100 km. V elektrickém režimu potom 20,6 až 20,9 kWh/100 km.

Porsche Cayenne E-Hybrid – srovnání s předchůdcem Model Cayenne E-Hybrid Cayenne S E-Hybrid Rok premiéry 2018 2014 Spalovací motor 3.0 V6 3.0 V6 Výkon spalovacího motoru [kW] 250 245 Výkon elektrického motoru [kW] 100 70 Kombinovaný výkon [kW] 340 306 Kombinovaný točivý moment [N.m] 700 590 Kapacita baterií [kWh] 14,1 10,8 Max. rychlost [km/h] 253 243 Zrychlení 0-100 km/h [s] 5,0 5,4 Komb. spotřeba NEDC [l/100 km] 3,2 3,4 Komb. spotřeba NEDC [kWh/100 km] 20,6 20,8 Dojezd v elektrickém režimu [km] až 44 18-36

Naladění spolupráce dvou motorů se přitom inspirovalo supersportem 918 Spyder. To znamená, že ve všech základních módech paketu Sport Chrono elektrický motor nepomáhá tolik spotřebě, jakožto spíše síle vozu. Maximum systémového točivého momentu je tak k dispozici ihned po sešlápnutí plynového pedálu.

Naopak dobíjení baterií se liší v závislosti na zvoleném jízdním režimu. Ve Sportu je dobíjena jen pro další potřebu akcelerace, zatímco ve Sport Plus je dobíjena co nejrychleji, jak je to možné.

V rámci příchodu Cayennu E-Hybrid automobilka navíc rozšiřuje příplatkovou výbavu tohoto SUV. Cayenne je tak nově možné pořídit i s head-up displejem (vůbec poprvé u Porsche), masážním sedačkami, nezávislým topením, vyhřívaným čelním sklem nebo 22palcovými koly z odlehčeného kovu.