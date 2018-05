Portugalská rallye v cíli: Neuville vyhrál a vede MS

Devětadvacetiletý Neuville se dostal do čela Portugalské rallye v pátek odpoledne po sedmé rychlostní zkoušce a vedení už do cíle nepustil. Během soutěže vyhrál pět rychlostních zkoušek, což byl nejvyšší počet v tomto ročníku. Letošní populární podnik světového šampionátu byl hodně vyrovnaný, protože o vítězství ve dvaceti měřených testech se rozdělilo dohromady deset jezdců.

„Poslední den jsem se snažil držet si rytmus, abych nenarušil koncentraci a neudělal nějakou chybu. V autě jsem vezl raději dvě rezervy, abych snížil riziko časové ztráty v případě defektu. Jelo se mi dobře, takže jsem zkusil zabrat ještě na závěrečné Power Stage a vyplatilo se to. Byly z toho další cenné body, které se mohou na konci šampionátu náramně hodit v boji o titul,“ komentoval Neuville své vítězství.

Suninen neriskoval, Lappi ano

Za Belgičanem se o zbývající příčky na stupních vítězů podělili jezdci továrního týmu Ford Brit Elffyn Evans a Fin Teemu Suninen. Pro Seveřana je to nejlepší výsledek v jeho třiatřicátém startu ve světovém šampionátu. „Snažil jsem se jet naplno, ale tak, abych neudělal chybu. Nepřemýšlel jsem o stupních vítězů, až v cíli poslední erzety. Musím uznat, že je to skvělý pocit,“ uvedl finský pilot.

Suninen ke svému štěstí udržel nervy na uzdě, přestože měl za sebou dva pronásledovatele. Dalšího Fina Esapekku Lappiho (Toyota), který skončil čtvrtý a Španěla Daniho Sorda (Hyundai), jenž dojel pátý. Lappi byl nejlepším jezdcem továrního týmu Toyota. „Mám za sebou dobrý den a celý den mi bylo v autě příjemně. Dal jsem do toho všechno, ale na ty vepředu to tentokrát vážně nestačilo. Pokusil jsem se trochu zariskovat na tvrdých pneumatikách, každá sekunda byla tvrdě vybojovaná, ale odstup od třetího místa byl příliš velký,“ uvedl Lappi v cíli soutěže.

Šampionovi pokus nevyšel

Ogierova snaha o rekordní šesté vítězství v Portugalsku vzala za své už v páté erzetě, kdy pětinásobný mistr světa skončil se svým fordem mimo trať. Do soutěže se Francouz v sobotu vrátil, ale skončil až n a jedenadvacátém místě, přestože vyhrál dvě erzety. Ogier vyšel naprázdno i na Power Stage (speciálně bodovaná poslední zkouška), kde skončil až osmý a jeho manko na prvního Neuvilla činí devatenáct bodů.

„Z hlediska vývoje letošního šampionátu to pro nás nebyla dobrá rallye, ale nejde o nic dramatického. Vidím tu pozitiva. Příště nebudu muset čistit trať. Přesto je to obrovská škoda, protože první den ¨se nám úžasně dařilo. Vzhledem k první pozici na startu jsme museli jet naplno a jít do rizika. Bohužel to, co nás potkalo je součástí tohoto sportu. Občas musíte jít do rizika a to není snadné,“ zhodnotil Ogier své portugalské účinkování.

Tidemand si výhru pohlídal

Úspěšně dotáhl do konce cestu za vítězstvím v kategorii WRC 2 Švéd Pontus Tidemand (Škoda Fabia R5) z továrního týmu Škoda Motorsport. Po druhé erzetě soutěže, kdy měl defekt pravého zadního kola, se propadl až na sedmnácté místo ve WRC 2. Boj nevzdal a také zásluhou problémů soupeřů na konci druhého dne dokonce vedl. Poslední den však už neponechal nic náhodě a první příčku uhájil. V Portugalsku tak vyhrál potřetí v řadě hodnocení WRC 2.

Svůj výkon podtrhl Tidemand osmým místem v celkovém pořadí a získal tak další čtyři body v absolutní klasifikaci. Fin Juuso Nordgren (Škoda Fabia R5) obsadil třinácté místo celkově a v hodnocení WRC 2 byl šestý.

Konečné pořadí Portugalské rallye

Jezdci: 1. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC)3:49:46,6; 2. Evans, Barrit (Brit./Ford Fiesta WRC) +40,0; 3. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +47,3; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +54,7; 5. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:00,9; 6. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +3:33,5; 7. Breen, Martin (Irl., Brit./Citroën C3 WRC) +5:23,0; 8. Tidemand, Andersson (Švéd./Škoda Fabia R5) +14:10,8 (1. místo v hodnocení WRC 2); 9. Peiniažek, Mazur (Pol./Škoda Fabia R5) +16:17,3; 10. Lefebvre, Moreau (Fr./Citroën C3 R5) +16:34,3; … 13. Nordgren, Suominen (Fin./Škoda Fabia R5) +19:51,9; 16. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 WRC) +24:44,4; 21. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +35:28,3; 25. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +48:50,3.

Průběžné pořadí (po 6 z 13 rallye):

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) ; 2. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 100; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 72; 4. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 58; 5. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 57; 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 54; 7. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 45; 8. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 9. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 31; 10. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 26; 11. Suninen (Fin./Ford Fiesta RS WRC) 23; 12. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 16; 13. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 14. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 11; 15. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 10; 16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 5; 17. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 18. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 19. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 2; 20. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 21. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1; 22. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 1.

Týmy: 1. Hyundai Shell Mobis WRT 175; 2. M-Sport Ford WRT 162; 3. Toyota Gazoo Racing WRT 140; 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 111.

Vedení v soutěži: Ogier 39; Neuville 33, Tänak 18; Sordó 10, Meeke 5; Paddon 4; Loeb 3, Mikkelsen 2.

Vyhrané RZ: Tänak 30, Neuville 24; Ogier 15, Meeke 8, Sordó 7; Loeb 6, Lappi 6, Mikkelsen 4; Evans 4; Latvala 4, Breen 3, Paddon 3, Lappi 2; Suninen 2.

Výsledky jsou neoficiální.

Dalším podnikem MS je italská Rallye Sardinia (7.-10. 6.).