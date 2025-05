Ohyzdnost, nebo užitečný pomocník? Ptáme se čtenářů na deflektory oken

Leckomu nevyhovuje v autě klimatizace, ať už z jakýchkoliv důvodů. V létě mu tak nezbývá než jezdit s pootevřenými okénky. Jenže to může znamenat hluk a turbulence; dost záleží na tom, jak je auto navrženo, ale zejména ve vyšších rychlostech jízda byť s pootevřenými okénky úplně v klidu není.

Teoreticky můžou pomoci deflektory, někdy taky zvané ofuky oken. Upevní se k jejich horním koncům a kryjí otvor po stažení okna o několik centimetrů. Takže když třeba chcete za jízdy kouřit a venku prší, neteče vám do auta.

Jenže to má i nevýhody. O designu nebudeme polemizovat, ten je individuální, ale ofuky nutně zvyšují odpor auta při jízdě se zavřenými okny. Karoserie je optimalizovaná na co nejmenší odpor vzduchu bez nich a když je – nebo podobné příslušenství – nainstalujete, nutně aerodynamiku zhoršíte.

Ojetý Renault Grand Scénic III. generace: Nečekaná dvojčata? Marek Bednář Ojetiny

A také můžete zhoršit výhled do zrcátek. Před časem jsme měli možnost jezdit Renaultem Grand Scénic III. generace vybaveným právě deflektory předních oken. Sice byly průhledné, jen lehce zatmavené, ale přesto zabíraly nezanedbatelný kus zrcátka a lom světla při průchodu deflektorem znamenal deformovaný obraz v zrcátkách. A kromě toho byla pootevřená okna pořád hodně hlasitá.

Nehledě na to, že zejména u těch levnějších, nekupovaných z oficiálního katalogu příslušenství automobilek, je homologace takového prvku pro silniční provoz přinejmenším diskutabilní. Nejde teď o STK – i horlivý policista, lačnící najít něco, za co by vás mohl pokutovat aspoň pár stovkami, může nehomologovaných deflektorů využít právě k tomuhle.

Toto video je zdarma dostupné pro registrované. Registrovat Už mám registraci. Přihlásit se Martin Vaculík a Fabia 1.0 MPI za 364.900 Kč: Stačí 93 Nm, nebo je to nebezpečné auto? • Zdroj: auto.cz

Zvedli jste obočí nad těmi oficiálními katalogy? Deflektory jsme našli pod hesly „ofuky“ a „větrné clony“ na dvou českých e-shopech automobilek. Jednak to byla Škodovka, kde deflektory jsou sice vyprodané, ale jsou. Asi nikoho nepřekvapíme, když napíšeme, že patřily na Škodu Fabia II. generace. A jednak to byl Ford, který deflektor ClimAir nabízí na ranger současné generace.

Nyní ale k jádru pudla – názorům vás, čtenářů. Co si o ofucích, deflektorech, větrných clonách – nazvěte to, jak je libo – myslíte? Je to zbytečnost, nebo užitečná věc? A je auto s nimi hezčí, nebo právě naopak? Hlasujte v anketě a rozepište se v komentářích.

Anketa Jaký máte názor na deflektory oken? Příšernost, dělal bych na to dopravně-bezpečnostní akce Každý ať si dá na auto, co chce, když to neuletí za jízdy Mám, ale čekal jsem od nich víc Nemám, ale chci si je koupit Jsou naprosto skvělé a kdo je nemá, neví, co je dobré Je mi to úplně jedno Není mi to jedno a rozepíšu se v komentářích

Zdroj: Autorský text | zdroj videa: Auto.cz