Čína nejsou jen EV a patnáctistovky. Válečník Dongfengu má 6,7litrový diesel

Když už se do Česka dostane nějaké čínské auto, obvykle spoléhá buď na benzínovou patnáctistovku, nebo je rovnou elektrické. Podobná je situace i v Číně, občas se ale objeví i zajímavější stroje. Jako například civilní offroad Mengshi, který by nezapadnul ani v nabídce americké značky.

Na český trh letos vkročila vpravdě netradiční čínská značka M-Hero, která spadá do koncernu Dongfeng. V originále se M-Hero jmenuje Mengshi a jde o novou značku založenou v roce 2022. Její první produkční model je mohutný a ukrutně výkonný elektrický offroad M-Hero 917, který začíná na ceně 4,5 milionu Kč. V Číně se už prodává i prodloužená verze M800 a později má přijít také menší a levnější model 817. Všechny mají společné to, že jezdí primárně na elektřinu, i když v nabídce jsou i sériové hybridy se čtyřválcovou patnáctistovkou.

Jenže doma má Dongfeng v nabídce také další vozy, které by u nás zapůsobily na jinou část populace. Ty se vyrábí pod značkou Mengshi, která je ale trochu jiné Mengshi než to naše elektrické. Původně začalo už v roce 2003 a Dongfeng v něm produkoval vlastní verze legendárního Humvee. Ne jako kopie, ale licencovaný produkt s importovanými komponenty z Ameriky, ale podvozkem z civilní varianty nazvané Hummer H1. Pozdější modely už přešly na vlastní techniku i design, i když pravděpodobně stále se základem Hummeru. Všechny ale měly společné to, že se dodávaly pouze armádě, případně hasičům.

Jezdili jsme nejdražší čínou v Česku. M-Hero je lokomotiva do terénu Michal Dokoupil Novinky

V roce 2021 Dongfeng vycítil příležitost a začal nabízet civilní varianty těchto armádních strojů, a to pod značkou Mengshi. Původně se měl název lišit alespoň ve znacích, a tak zatímco armádní Mengshi 猛士 znamená statečný válečník, civilní Mengshi 猛狮 mělo být divokým lvem. Z toho však sešlo a všechny tři řady jsou dnes válečníci.

Pod tou civilní spalovací si dodnes mohou Číňané pořídit vůz, který vypadá podobně jako původní Hummer. Dělá se s uzavřenou karosérií, jako pick-up, ale pořídit se dá i ve verzi s odkrytým podvozkem vzadu, kde se dá dodělat vlastní nástavba. Pod kapotou pracuje čtyřlitrový dieselový čtyřválec, který přes šestistupňový manuál posílá výkon 143 kW a točivý moment 600 Nm na všechna kola. Cena je podobně lidová jako u Hummeru, v Číně auto startuje v přepočtu na 2,1 milionu korun.

Předloni do nabídky značka zařadila také moderněji působící vozidlo, které by taktéž nezapadlo v americkém showroomu. Mengshi MS600 (nebo také M20) je totiž obrovitý offroad nebo pick-up s délkou dosahující téměř šest metrů, s mohutnou přídí a kabinou. Tentokrát už nejde o žádný spartánský vůz, ale bohatě vybavený stroj s moderním interiérem, kde nesmí chybět pořádná obrazovka.

A na rozdíl od naprosté většiny čínských vozů zde pracuje i pořádný motor, v nabídce je totiž jen dieselový řadový šestiválec o objemu 6,7 litru, vyráběný lokální pobočkou Cumminsu. Ze všech těch litrů doluje jen 231 kW a 1.050 Nm a i zde se v základu počítá se šestistupňovou manuální převodovkou, i když je možné si připlatit za šestirychlostní automat. Maximální rychlost je 140 km/h a zrychlení na stovku výrobce radši ani neuvádí, provozní hmotnost je u těch nejlehčích verzí kolem 4 tun a nosnost kolem 2 tun. Rámový podvozek je podle Dongfengu vlastní, ale podle některých zdrojů je na něm pořád zjevná podoba s původním Hummerem.

Levnější M-Hero a Rudá vlajka do terénu. Čínské off-roady budou i v Česku Michal Dokoupil Novinky

Z techniky je zjevné, že tohle auto není běžné SUV, ale opravdu spíše pracovní stroj. Ostatně do mnoha větších čínských měst nesmí legálně před den ani vjet. Navíc není zrovna levný, základní cena je v přepočtu 1.643.000 Kč a to za dvoumístnou kabinu s podvozkem, připraveným na nástavby. Přesto si svou klientelu našel mezi fanoušky offroadu, kteří jej mimo jiné přestavují na obytné speciály. Cestování po celém světě ve vlastním obytňáku je v Číně poslední dobou trendem, s terénními obytnými vozy s čínskými registračními značkami se ostatně potkáváme docela často i v Evropě. Přestavby Mengshi dělají některé čínské firmy profesionálně, například výrobce Lumei.

Velký exportní artikl ze spalovacího Mengshi není, firma místo toho do světa uvádí radši elektrické a přeci jen více cestovní M-Hero. Dovoz dieselového válečníka se mimochodem zvažoval i do Česka. Jenže se ukázalo, že by zde mohutný čínský stroj s dynamikou náklaďáku asi ocenilo příliš málo lidí.

Dongfeng Warrior MS600 • Zdroj: Dongfeng

Zdroj: Autopian, Zdroj foto: Sohu, Dongfeng, Zdroj videa: Dongfeng