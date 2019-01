Rallye Dakar 2019: Český fotograf Chytka: Návrat do Afriky je reálný  

Během nejtěžší pouštní soutěže se zaměřoval na Toyotu, MINI, Hondu, Kamaz, Monster Energy, ale také na Martina Prokopa či tým Tatra Buggyra. Zároveň byl velice blízko legendárnímu Sébastienu Loebovi, který skončil na třetím celkovém místě.

„Tohle byl hodně specifický Dakar. Focení v dunách je sice atraktivní, ale ke konci už bylo hodně složité něco nového vymyslet. Trasa druhé poloviny soutěže vedla po stejných místech, akorát se jela opačným směrem,“ přiznal Marian Chytka, který se zaměřuje na motorismus.

Náhradní díl za den a půl

Nejkritičtější moment prožil přední český fotograf ještě před startem letošní Dakarské rallye, která se kompletně pořádala v Peru. Jeho novinářský vůz měl poruchu, díky které přestal fungovat náhon na přední kola. „Náhradní díly jsme po místních autodílnách v Limě hledali den a půl. Bylo to šíleně stresující, protože s takovou závadou bychom žádnou dunu nemohli vyjet. Nakonec auto začalo naštěstí fungovat a dojeli jsme do cíle,“ vyprávěl Chytka, pro kterého to byla už osmá dakarská soutěž.

Český fotograf během závodních dnů viděl několik pádů motorkářů, byl také u havárie vozu, který letěl přes střechu. Rovněž byl pár metrů od toho, když Martin Prokop se svým fordem zarazil předek do menší jámy a po nárazu si poranil ruce. „Jednalo se o kritickou situaci. Udivilo mě, že Martin se z té situace dostal a pokračoval dál. Pro závodníky to byl hodně těžký Dakar. Překonávali obrovské měkké duny, plno feš-feše (extra jemný písek, úzké kaňony, mnohdy vše stěžovala hustá mlha,“ vypozoroval překážky Chytka.

Když ale hodnotí fakt, že se nejtěžší motoristická soutěž uskutečnila v jedné zemi, má jasno. „Na jednu stranu bylo příjemné to, že jsme najeli méně kilometrů a někdy se i trochu vyspali. Na druhou stranu se však jezdilo vícekrát na stejných místech, což nevítal vůbec nikdo. Nakonec mi chyběla rozmanitost prostředí, kdy se krajina mění. Letos nebylo možné zachytit žádné rozjeté bláto jako v Bolívii, ani velkolepé travnaté argentinské úseky. Duny a feš-feš začnou být po deseti dnech lehce stereotypní,“ doplnil fotograf Chytka, podle kterého příští ročník určitě dozná velkých změn.

Namibie, Botswana nebo Jižní Afrika?

Spekulací, že se Dakarská rallye vrátí opět do Afriky, slyšel dost. „Organizátoři jsou prý na devadesát procent domluvení s Alžírskem. Jižní Amerika je také možnost, ale nevím, jak to chtějí tady vymyslet. Letošní ročník byl na hraně, jedna země atraktivní rozhodně není. Z mého pohledu, hlavně díky fotografickým podmínkám, by byla ideální varianta Namibie, Botswana a Jižní Afrika, kde je postaveno velké množství dakarských speciálů, například vítězná Toyota Hilux a místní šampionát je hodně zajímavý. Skvělých tratí je tam určitě dostatek,“ dodal Chytka, který se do dalších spekulací pouštět nechce. „Nejsem si jistý, zda mají také organizátoři nějaký jasný plán, kde se v příštím roce pojede.“

V jedné věci ale neváhá – rád by, aby se příštího ročníku zúčastnil také Sébastien Loeb, mnohonásobný mistr světa v rallye. Chytka nečekal, že vystoupá na třetí místo v celkovém pořadí. „Když předváděl své maximum, tak byl rychlejší než vítěz Nasser Al Attiyah,“ chválil motoristickou legendu Chytka, který Loeba v loňském roce stíhal také v rámci světového šampionátu v rallyekrosu. Také v letošním roce by ho měl Chytka celý absolvovat a pravděpodobně se vypraví rovněž na několik soutěží mistrovství světa v automobilových soutěžích (WRC).