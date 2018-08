Další vtípek Tesly. Nově si v jejích autech zahrajete hry od legendárního Atari

Elon Musk dobře více, jak ke svým firmám přitáhnout pozornost. Proto třeba vystřelí Teslu Roadster do vesmíru a nebo ve vozech Tesla schová nenápadný detail, kterým pobaví zákazníky. Nejnověji jim nabídne možnost si zahrát některé hry z dílny legendárního Atari.

Konkrétně má jít o hry Pole Position, Tempest a Missile Command, jak Musk přiznal na své oblíbené sociální síti Twitter. Pokud jste znalci Atari, dobře víte, že jde o arkády, při nichž závodíte s formulemi, létáte s vesmírnou lodí, respektive bráníte města před zničením. Dostupné budou v rámci chystaného updatu multimediálního systému, tzv. Tesla V9.0 má být podle šéfa automobilky přichystána během následujících čtyř týdnů.

Hry budou dostupné prostřednictvím multimediálního systému auta, přičemž konkrétně hru Pole Position bude možné ovládat pomocí volantu auta. Samozřejmě jen v případě, že bude zrovna vozidlo právě stát, jak upozorňuje Musk.

Do budoucna přitom zřejmě nepůjde o jediné takové dostupné hry ve vozech Tesla. Americký vizionář totiž na Twitteru vyzval milovníky vývoje videoher, ať zváží pracovat u Tesly.láká Musk.

Americká společnost Atari byla vývojářem počítačových her a výrobcem domácích počítačů, která se nejvíce proslavila na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy patřila mezi inovátory v oblasti počítačových her. Na množství jejích her (např. Pong, Asteroids) přitom fanoušci počítačů vzpomínají dodnes.