Test zimních pneumatik: Tady jsou ty nejlepší v nejžádanějším rozměru!

I když počasí v polovině září je ještě spíše letní, testování zimních vlastností je možné. „Jistě se shodneme, že většinu zimy je u nás mokro a voda,“ říká Libor Budina, mluvčí Autoklubu ČR, který si porovnávání plášťů objednal a platí jej. Právě posuzování brzdění, držení a záběru na mokru včetně aquaplaningu je proto klíčovou součástí testů zimních pneumatik. Stejně jako testy na suchém povrchu se odehrávají právě na Contidromu. Vlastnosti na ledu a sněhu se pak zkoušejí ve švýcarských horách.

Než se rozjedeme

Jsme na okruhu v Jewersenu, severně od Hannoveru. V dílně už stojí připravený testovací vůz i sady obutí. Aby byly výsledky co nejobjektivnější, vybrané dezény pneumatik se pořizují nikoli přímo u výrobců, ale u nezávislých prodejců, tedy stejně jako by si je kupovali přímo zákazníci. „Od každého dezénu se bere deset kusů,“ říká nám Phillip Ohliger, šéf našeho testovacího týmu, s tím, že čtyři pláště se podrobí objektivnímu testování a další čtyři do subjektivního. A zbylé dva? „Ty jsou určené na zkoumání chování vozidla při aquaplaningu a dávají se jen na hnací nápravu,“ vysvětluje Ohliger.

Než se kola s testovanými plášti namontují na zkušební auto, musí se s nimi ujet minimálně 400 kilometrů. „Je to důležité proto, aby se z pneumatiky ojela ochranná silikonová vrstva,“ říká Libor Budina z Autoklubu. V průběhu samotného testování se na plášti ujede dalších minimálně 500 kilometrů.

Mokro, mokro, mokro

Na zkušební vůz technici nasadili první testované pláště a my se vydáváme na zkušební okruh. Při takzvaném mokrém handlingu, tedy chování vozidla v zatáčkách na mokrém povrchu, jezdí testovací auto po 1823 metrů dlouhém okruhu celkem pětkrát. „Nejlepší a nejhorší dosažený čas se nepočítá a výsledky by měly být s minimálním rozdílem,“ popisuje metodiku testovací jezdec Jens Lahrs.

Následuje aquaplaning. Stojíme v zatáčce, jejíž část je vyplněná vanou s hloubkou vody 8 mm. Právě tudy pojede testovací vůz jedním kolem po mokrém povrchu a druhým ve vaně. Při podélném aquaplaningu se měří rychlost, při níž prokluz mezi předními koly přesáhne 15 %. Při jeho příčné variantě se sleduje zrychlení vozu při jízdě na okruhu v okamžiku, kdy vozidlo najede všemi koly do vany s vodou o hloubce 6 mm. "Rozsah rychlostí je obvykle od 65 do 95 km/h", popisuje Ohlinger. Jakmile auto vyjede ze zatáčky rychleji, ztrácí přilnavost a vylétá ze zatáčky. Jsme rádi, že stojíme za bariérou.

Při brzdění za mokra se sleduje brzdná dráha z rychlosti 80 km/h do úplného zastavení na mokrém asfaltu se zapnutým systémem ABS. Z rozdílu brzdných drah lze dopočítat zůstatkovou rychlost vozidla v okamžiku, kdy pneumatika s nejkratší brzdnou drahou již zastavila. „Zůstatková rychlost je vlastně rychlost vozidla při nárazu do překážky. Může být ještě i přes 30 km/h v okamžiku, kdy pneumatika s nejkratší brzdnou dráhou již vozidlo zastavila,“ popisuje důležitost této disciplíny Libor Budina.

Když připočteme testy na malém okruhu, kde se sledují odstředivé tendence vozidla na asfaltu a na kostkách, máme pro dnešek hotovo.

Mráz, zima a chlad

Jenže tím testování nekončí. V chladnějším počasí se pak porovnávají i vlastnosti pneumatik za sucha. K sebraným výsledkům za mokrý a suchý povrch na Contidromu se přičítají ještě data za chování na ledu a sněhu. Testuje se v horách a výhradně v noci mezi desátou večerní a druhou ranní, a to kvůli stabilním tepelným podmínkám, jež nelze přes den zajistit. „Vliv má i sněžení ,a dokonce i tvar a velikost sněhových vloček,“ doplňuje Budina.

Objektivní vs. subjektivní

se používají záznamy GPS jízdních drah a časů – je třeba zajet maximální výkony na hranici každé sady plášťů. Přístroje GPS se používají při měření podélného a příčného zrychlení a rychlosti. Sledování pomocí přístrojů dovolí vypočíst například míru přilnavosti pláště ke zmrzlému povrchu, takzvaný maximální tah v newtonech. Lze sledovat i podélné a příčné zrychlení, míru stáčení auta okolo svislé osy a porovnávat úhel natočení pneumatiky se skutečným směrem jízdy.

se zapisují odlišnosti v chování jednotlivých dezénů pneumatik. Zkušený testovací pilot přitom neví, jakou sadu plášťů má na autě obutou. Po každé jízdě bodově od 0 až po 10 hodnotí například trakci či odezvu v řízení.

Budete překvapeni?

Škoda Octavia, Volkswagen Golf nebo Ford Focus. Všechna tato auta obouvají rozměr 195/65 R 15 a již několik let jde o nejrozšířenější velikost pneumatik v České republice. Letošní výsledky jsou zajímavé i proto, že mezi dvaceti top plášti najdete českou barumku za něco málo přes tisícovku, i prémiové značky za téměř dvojnásobek. Testy zároveň potvrdily ohromný význam investic do vývoje.

Premiant hodnocení Continental Wintercontact TS 860 na mokrém povrchu zastavil na 34,5 metru, Antares Grip20 z opačného pólu testových plášťů zabrzdil z 80 km/h na nulu až na alarmujících 49,8 m. Připomínáme, že šířka přechodu pro chodce jsou tři až čtyři metry. O to víc potěší slušné výsledky oblíbeného dezénu Barum Polaris 3 (36,7 m). Starou pravdu, že vzorek dokáže okopírovat každý, testy znovu potvrdily. Šestnáctimetrový rozdíl mezi nejlepším a nejhorším pláštěm v 51členném startovním poli se totiž skrývá směsi.

Kvůli absenci dlouhodobého výzkumu proto pravidelně nacházíme na posledních místech jména jako Nankang, Schengshan, Star Performer, Fortuna nebo Tomket, vydávaný za český plášť. Zima v českém podání znamená jen málokdy sníh a led, spíše namrzlý asfalt, spadané listí, vyjeté koleje plné vody a další rozdílné podmínky, kterým se asijské směsi na rozdíl od tradičních výrobců nedokážou přizpůsobit. Sázka na prověřené značky tak stále platí.

Výsledky testu pneu 195/65 R 15 Umístění Dezén Cena Brzdná dráha na mokru (m) Brzdná dráha na sněhu (m) Součet brzdné dráhy (m)

z brzdné dráhy 1. Continental WinterContact TS 860 1780 Kč 34,5 27,6 62,1 2. Fulda Crystal Control HP2 1650 Kč 34,8 27,6 62,4 3. Goodyear UltraGrip 9 1770 Kč 35,5 27,0 62,5 4. Hankook Winter i'cept RS2 1270 Kč 34,9 27,7 62,6 5. Dunlop Winter Sport 5 1760 Kč 34,8 28,1 62,9 6. Kleber Krisalp HP3 1280 Kč 35,9 27,1 63,0 7. Pirelli Cinturato Winter 1710 Kč 35,9 27,4 63,3 8. Semperit Master-Grip 2 1420 Kč 35,9 27,4 63,3 9. Uniroyal MS plus 77 1320 Kč 36,1 27,9 64,0 10. Bridgestone Blizzak LM 001-Evo 1350 Kč 34,3 29,8 64,1 11. Falken Eurowinter HS01 1450 Kč 36,2 28,0 64,2 12. Barum Polaris 3 1140 Kč 36,7 27,8 64,5 13. Debica Frigo HP2 1100 Kč 36,6 28,1 64,7 14. Nokian WR D4 1530 Kč 37,3 27,6 64,9 15. Gislaved Euro Frost 6 1300 Kč 37,0 27,6 64,9 16. Matador MP92 Sibir Snow 1060 Kč 36,6 28,6 65,2 17. Michelin Alpin 5 1750 Kč 37,1 28,4 65,5 18. Vredestein Snowtrac 5 1280 Kč 38,0 27,9 65,9 19. Firestone Winterhawk 3 1210 Kč 38,2 27,8 66,0 20. Yokohama BluEarth winter V905 1560 Kč 36,6 29,5 66,1

Jak se testuje

Metodika testu Německého časopisu Autobild se nemění již řadu let: Na startu je 51 pneumatik. Všechny brzdí z rychlosti 80 km/h na mokrém povrchu a nejhorších jedenadvacet v testu nepokračuje. Poté probíhá brzdění z rychlosti 50 km/h na sněhu a odpadne dalších deset plášťů. Na konci tedy zbývá dvacítka pneumatik, které čekají další disciplíny jako chování v zatáčkách, kilometrová výdrž, valivý odpor a podobně.

Auta používající pneu 195/65 R 15 Citroën Berlingo, C4 Fiat 500L, Bravo, Tipo Ford C-max, Focus, EcoSport Hyundai i30, ix20 Chevrolet Aveo Chrysler PT Cruiser Kia Cee´d, Pro Cee´d, Soul, Venga Lexus CT 200h Mazda 3, 5 Mercedes-Benz A, B , Citan Opel Astra, Meriva, Zafi ra Peugeot 308, 2008, Partner Renault Capture, Mégane, Scénic Seat Altera, Leon, Toledo Škoda Octavia Subaru Impreza Toyota Auris, Prius Volkswagen Golf, Jetta, Beetle, Caddy, Touran

Zajímavosti z brzdné dráhy