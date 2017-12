Nudí vás druhá řada The Grand Touru? Koukněte, co bude v novém Top Gearu!

Druhá řada automobilové show The Grand Tour Clarksona a spol. je v plném proudu, a tak automobiloví fanoušci mají na co koukat i během vánočních prázdnin. Co ale poté, až druhá série The Grand Touru skončí? Nebojte, i poté bude na co těšit, na obrazovky se pomalu vrátí konkurenční Top Gear britské televizní stanice BBC.

Top Gear se po druhé sezoně po konci tria Clarkson, Hammond a May konečně našel a trio Chris Harris, Matt LeBlanc a Rory Reid dokázalo, že s auty umí a má spoustu nápadů , jak diváky pobavit. Trojice se vrátí i v nadcházející sezoně, přičemž díky prvnímu zveřejněnému traileru už máme určitou představu na co se těšit.

Trojice si v Utahu zahraje na kočku s myší se slavným Kenem Blockem, které se zúčastní tři osmiválcová auta, Ford Mustang, Jaguar F-Type a McLaren 570S. A jelikož bude hlavním hrdinou tohoto souboje právě Block, můžeme se těšit na spoustu efektních driftů a dlouhých skoků. Tohle bude stát za to!

Dřívější zprávy z natáčení navíc potvrzují duel mezi Ferrari GTC4 Lusso a Porsche Panamera Sport Turismo v nádherném norském regionu Møre og Romsdal. Moderátoři pak rovněž v rámci příprav nových dílů vyrazili do Itálie nebo Kalifornie. LeBlanc již dříve přiznal, že v rámci nové série chtějí vsadit více na humoru, při zachování hlavní tématiky, tedy testování automobilů.

A kdy že se nové, 25. série Top Gearu dočkáme? To bohužel zveřejněný trailer neprozradil, stejně tak mlčí oficiální zdroje. Předchozí série ale odstartovala v březnu 2017, a tak můžeme odhadnout, že i ta 25. začne na jaře.