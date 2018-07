Velká cena Německa 2018: Kornfeil v Německu sedmý, MotoGP kraloval Marquez

Devátý podnik letošního šampionátu silničních motocyklů hostil německý Sachsenring. V kvalifikaci na nedělní závod se v jednotlivých kategorií z pole position radovali Jorge Martin (Moto3), Mattia Pasini (Moto2) a Marc Marquez (MotoGP), na vítězství v jednotlivých kategoriích ale pomýšleli i další jezdci..

Okruh Sachsenring je nejkratším v kalendáři devatenácti závodů letošního seriálu a z hlediska průměrných rychlostí na jedno kolo je také nejpomalejší. Celkem je tu 13 zatáček, z nichž je deset levých, a pouze tři jsou pravé. Nejvyšší maximální rychlost tady zaznamenal v roce 2015 Ital Andrea Dovizioso na Ducati, když jel rychlostí 298,2 km/h.

Velká cena MotoGP: Tady je Marquezovo

Český jezdec Jakub Kornfeil dojel sedmý ve třídě Moto3 v devátém podniku mistrovství světa silničních motocyklů, který jel na německém okruhu Sachsenring. Závod nejnižší objemové třídy vyhrál Španěl Jorge Martin a zvýšil svůj náskok na špičce průběžného pořadí. Ve třídě Moto2 vyhrál poprvé Jihoafričan Brad Binder a v královské kategorii MotoGP triumfoval Marc Marquez, jenž zde zvítězil podeváté a pokaždé po startu z nejlepší pozice.

O dramatický začátek závodu se postarali kontaktem Pol Espargaró a Alex Rins a na jejich „nedozumnění“ doplatili propadem pořadí Andrea Iannone a Jack Miller. Vedení v závodě se ujal Jorge Lorenzo a držel si ho dvanáct (z celkového počtu 30) kol. Úvod vyšel českému jezdci Karlu Abrahamovi, jenž si v úvodním kole polepšil z třiadvacáté předposlední příčky až na patnáctou. V dalším průběhu se mu už tolik nedařilo a nakonec dojel do cíle mimo bodované příčky na osmnáctém místě.

V šestém kole spadl Japonec Nakagami, v 9. kole se posunul Rossi před italského krajana Petrucciho na třetí místo a o kolo později spadl Brit Crutchlow. Od třináctého kola šel do vedení obhájce titulu Marquez a do cíle ho už nikomu nepřepustil. Svůj výkon korunoval nejrychlejším kolem závodu.

V 16. kole se posunul na druhé místo Rossi a několik to vypadalo, že by mohlo dojít k jeho souboji s Marquezem, ale Španěl nic takového nepřipustil. Lorenzo po slibném začátku propadl až na šesté místo v cíli. Pět kol před cílem se dostal na bronzovou příčku nejlepší netovární jezdec Petrucci, ale svoji pozici nakonec neudržel. Předjel to Viňales a zkompletoval tak za Marquezem a Rossim stupně vítězů.

MotoGP, 30 kol = 113,110 km 1. Marc Marquez Repsol Honda Team 41:05,019 2. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP +2,196 3. Maverick Viňales ¨Movistar Yamaha MotoGP +2,776 4. Danilo Petrucci Alma Pramac Racing +3,376 5. Alvaro Bautista Angel Nieto Team +5,183 6. Jorge Lorenzo Ducati Team +5,780 7. Andrea Dovizioso Ducati Team +7,941 8. Dani Pedrosa Repsol Honda Team +12,711 9. Johann Zarco Monster Yamaha Tech 3 +14,428 10. Bradley Smith Red Bull KTM Factory Racing 18. Karer Abraham Angel Nieto Team +1:01,022.

Průběžné pořadí (po 9 z 19 závodů): 1. M. Marquez 165; 2. Rossi 119; 3. Viňales 109; 4. Dovizioso 88; 5. Zarco 88; 6. Lorenzo 85; 7. Petrucci 84; 8. Crutchlow (LCR Honda Castrol) 79; 9. Iannone (Team Suzuki Ecostar) 75; 10. Miller (Alma Pramac Racing) 57; … 23. Abraham (Angel Nieto Team) 4.

Velká cena Německa Moto2: Zapsal se do historie

Střední kategorii světového šampionátu vyhrál poprvé v kariéře Brad Binder. Stal se prvním Jihoafričanem, kterému se to od roku 1990 podařilo. Úspěšně dopadl také Luca Marini. Nevlastní bratr Valentina Rossiho vybojoval třetím místem své premiérové pódiové umístění v Moto2. Vedoucí jezdec šampionátu Francesco Bagnaia projel cílem dvanáctý a udržel si pozici lídra průběžného hodnocení.

Závod začal nejlépe právě Marini, který vedl první čtyři kola. V závěru druhého okruhu spadl při výjezdu na cílovou rovinku Pasini a za ním jedoucí Bagnaia musel do štěrku únikové zóny, čímž se propadl na pětadvacáté místo. Ve třetím kole pak spadl Baldassarri. Na na začátku pátého kole předjel Mir do té doby vedoucího Marina a převzal vedení až do devátého okruhu.

Bagnaia se postupně dostával dopředu a v jedenáctém kole mu patřila šestnáctá pozice. Vedení v závodě se v desátém kole ujal Binder, a jak se později ukázalo, udržel ho až pod šachovnicovou vlajku. Za ním jedoucí Mir a Marini se drželi sekundu za lídrem, ale na ohrožení jeho pozice neměli dostatek potřebné rychlosti.

Moto2 (28 kol – 102,788 km) 1. Brad Binder Red Bull KTM Ajo 39:46,306 2. Joan Mir EG 0,0 Marc VDS +0,779 3. Luca Marini SKY Racing Team VR46 +0,933 4. Miguel Oliveira Red Bull KTM Ajo +2,143 5. Sam Lowes Swiss Innovative Investors +6,376 6. Marcel Schrotter Dynavolt Intact GP +6,513 7. Xavi Vierge Dynavolt Intact GP +15,544 8. Simone Corsi Tasca Racing Scuderia Moto2 +15,674 9. Fabio Quartararo MB Conveyors - Speed Up Racing +16,004 10. Jorge Navarro Federal Oil Gresini Moto2 16,005

Průběžné pořadí (po 9 z 19 závodů): 1. Bagnaia (SKY Racing Team VR46) 148; 2. Oliveira 141; 3. A. Marquez (EG 0,0 Marc VDS) 113; 4. Mir (EG 0,0 Marc VDS) 95; 5. Baldassarri (Pons HP40) 93; 7. Vierge 91; 8. Schroetter 79; 9. Quartararo 73; 10. Pasini (Italtrans Racing Team) 72.

Velká cena Německa Moto3: Kornfeil dojel sedmý

Český jezdec Jakub Kornfeil dojel sedmý ve třídě Moto3 v devátém podniku mistrovství světa silničních motocyklů, který se jel na německém okruhu Sachsenring. Závod nejnižší objemové třídy vyhrál Španěl Jorge Martin a zvýšil svůj náskok na špičce průběžného pořadí.

Závod na nejkratším okruhu světového šampionátu začal nejlépe právě Martin a Kornfeil se několik kol na začátku pohyboval na konci první desítky. Čelo závodu tvořila takřka neustále skupina jezdců, která měla v jednu chvíli deset a v polovině závodů osmnáct jezdců, které dělilo několik sekund. Kornfeil začal postupně zrychlovat a výsledkem bylo i nejrychlejší kolo závodu v podání českého závodníka.

Jako první havaroval Japonec Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse), pak dostal v cílové zatáčce šťouchanec Raul Fernandez, který opustil trať, ale dokázal se na ni vrátit. V patnáctém kole udělal v první zatáčce velkou chybu Fabio Di Giannantonio. Málem shodil týmového kolegu Martina, který však náraz do zadního kola svého stroje ustál a Di Giannantonio se poroučel k zemi. Souboj v čelní skupině neustál Alberto Arenas, kterému uklouzl předek v levé zatáčce a poroučel se do štěrku. Úspěšně pokračovala stíhací jízda Kornfeila, který byl v osmnáctém okruhu již na desátém místě, což v danou chvíli představovalo souboj vedoucí skupiny.

Následně spadl Enea Bastianini a do něho narazil Alonso Lopez (Estrella Galicia 0,0). Podobně dopadla o něco později dvojice Gabriel Rodrigo a Ai Ogura. Martin si dokázal vypracovat malý nások a závěr závodu už měl pod kontrolou. Kornfeil se dokázal prosadit na sedmou příčku

Do posledního kola najížděl první Jorge Martin, druhý Marco Bezzecchi a třetí John McPhee. Jakub Kornfeil byl sedmý a uzavíral vedoucí skupinu bojující o pozice na stupních vítězů. Sedmou příčku český závodník také uhájil a na stejnou pozici si polepšil i v průběžném pořadí šampionátu.

Moto3 (27 kol – 99,117 km) 1. Jorge Martin Del Conca Gresini Moto3 39:36,427 2. Marco Bezzecchi Redox PruestelGP +2,515 3. John McPhee CIP – Green Power +2,571 4. Marcos Ramirez Bester Capital Dubai +2,936 5. Aron Canet Estrella Galicia 0,0 +3,028 6. Jaume Masia Bester Capital Dubai +3,341 7. Jakub Kornfeil Redox PruestelGP +3,532 8. Philipp Oettl Sudmetal Schedl GP +4,886 9. Raul Fernandez Red Bull KTM Ajo +5,383 10. Ayumu Sasaki Petronas Sprinta Racing +5,486

1. Martin 130; 2. Bezzechci 123; 3. Canet 92; 4. Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) 91; 5. Bastianini (Leopard Racing) 84; 6. Rodrigo 65; 7. Kornfeil 61; 8. Migno (Angel Nieto Team) 60; 9. Ramirez (RBA BOE Skill Rider) 57; 10. Dalla Porta (Leopard Racing) 46.