Nová vietnamská automobilka odhaluje další vůz. Její dílo uvidíme na pařížském autosalonu  

Vietnam si obvykle nespojíme s výrobou automobilů, ostatně není divu, tamější domácí výrobce teprve vzniká. Jmenuje se VinFast a první auta teprve připravuje, s prodejem chce začít už příští rok. Ještě předtím ale postupně odhaluje, co nabídne, po prvních návrzích chystaného sedanu a SUV odhaluje podobu připravovaného městského auta.

To bude dostupné ve dvou variantách, interně pojmenovaných Ice A a EV A. Ta „běžná“ (Ice A) bude poháněna spalovacím motorem, zatímco ta druhá (EV A) bude elektromobilem, VinFast tak ctí dnešní automobilové trendy. Dvojice se přitom nebude lišit jen technikou v útrobách, ale také svým vzhledem, odlišná bude hlavně přední část. Elektromodel bude postrádat masku chladiče. V každém případě je však návrh hodně zajímavý.

Tvary městského automobilu navrhla známá italská firma Italdesign, která zvítězila v designové soutěži, v níž Vietnamci mohli návrh auta vybírat. Konala se mezi 7. a 18. březnem a zúčastnilo se jí na 60.000 hlasujících. Studio kdysi založené Giorgettem Giugiarem přitom vyhrálo podobnou soutěž na vzhled dalších dvou chystaných vozů značky, které přijdou ještě před hatchbackem, sedan a SUV. Na projektu se tudíž podílel tým šéfdesignéra Italdesignu Filippa Periniho, bývalého vedoucího designu v Lamborghini.

Není to přitom jediná italská firma spolupracující s VinFast. O vyprojektování sedanu a SUV se postará konkurent Italdesignu, Pininfarina. VinFast spolupracuje i s dalšími zkušenými firmami z oboru. Na vývoj se podílí třeba dodavatel komponentů Magna, který poskytne své technické znalosti, hlavně z hlediska virtuálních návrhů. Techniku by pak mělo dodat BMW.

VinFast založená vietnamským miliardářem Phamem Nhatem Vuongem má do budoucna hodně ambiciózní plány. Prodávat chce začít v příštím roce, v roce 2025 by však už ráda vyráběla 500.000 automobilů ročně. Produkci bude mít na starosti nově budovaná továrna ve městě Haiphong, která má být hotová již letos v létě. Vedle aut by měla vyrábět také elektrické skútry.

První modely přitom uvidíme ještě letos. VinFast totiž nebude chybět na letošním ročníku pařížského autosalonu, kde chce představit svá první díla – připravovaný sedan a SUV. Tak jsme na ně zvědavi, protože jejich designérské skici rozhodně vypadají zajímavě!