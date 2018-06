Volvo S60: Sedan nové generace přijíždí zpoza Atlantiku

V Ženevě ukázala švédská automobilka podobu kombíku V60 , nyní se k němu přidává i klasický čtyřdveřák, klasicky s eskem místo véčka v názvu. Sama mu říkáa když se na něj podíváme, určitě nejde jen o marketing. Budou to mít němečtí konkurenti ve střední třídě alespoň o něco složitější? S60 vypadá době, zajímavým prvkem je zvednutá spodní hrana bočních oken v zadních dveřích a mohutný prolis pod ní. Střecha je sympaticky oblá, rozsvícené zadní LED mají tvar písmene E. Na předníjsme si již zvykli...

Volvo se také produkcí vrací na severoamerický kontinent, továrna v kanadském Halifaxu fungovala od června 1963 do prosince 1998. V USA však nikdy své vozy nevyrábělo. Nová S60 se zcela vzdala naftových motorů, pod kapotou uvidíme pouze benzinové dvoulitrové čtyřválce ve verzích T5 (184 kW/250 k) a T6 (228 kW/310 k) a plug-in hybridy ve spojení jak s přeplňováním turbodmychadlem, tak i mechanicky, tedy kompresorem.

Pochopitelně mají pohon všech kol, dvoumotorová varianta T6 poskytuje kombinovaných 340 koní (250 kW), T8 dokonce 400 koní (294 kW), tedy alespoň v americké specifikaci. Balíček Polestar Engineered dokonce zvedne výkon až na 415 koní (305 kW), přidá větší kola, lepší brzdy a tvrdší šasi. Dvoulitrové turbodiesely D3 a D4 dostal jen kombík V60.

S60 samozřejmě nepřišla o platformu Scalable Product Architecture (SPA), aktivní podvozek, různé jízdní režimy a je zaměřena hlavně na řidiče, což neznamená, že by ostatní cestující nějak strádali. Palubní informační systém má společný s kombíkem, stejně jako dostupné asistenční systémy včetně City Safety se samočinným brzděním a rozpoznáváním překážek a pohybujících se objektů (chodců, cyklistů a větších zvířat). Příplatkový Pilot Assist pomáhá řidiči s ovládáním vozu do 130 km/h, sleduje i vodorovné dopravní značení. Samozřejmostí je konektivita a spolupráce s mobily, devítipalcový dotykový displej Sensus umožňuje ovládat funkce vozu i multimédia. Výbavy pro Evropu ponesou názvy Momentum, Inscription a R-Design.

Volvo si od nových sedanů slibuje větší odbyt právě v Americe a také ve svém dalším zahraničním: Číně. Auta této značky, která pocházejí z Říše středu, se přece už prodávají i v Evropě. Majitelem automobilky je již 8 let holding Zhejiang Geely. Loni mimochodem Volvo dodalo klientům přes 571,5 tisíce nových aut. Nezapomínejme navíc na to, že už od příštího roku by měly být všechny další nové modely, půjde tedy o hybridy.

Automobilka nabídne ivozů Care by Volvo, vlastně operativní leasing za měsíční paušál, jenže ten funguje zatím pouze ve Švédsku, Německu, Itálii, Norsku, Polsku, Španělsku, Velké Británii a USA. První zákazníci se aut dočkají ve čtvrtém čtvrtletí.