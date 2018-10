Uber chce jít na burzu. Za naprosto nepředstavitelné peníze

Nabídka by se mohla uskutečnit v první polovině příštího roku. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje.

Tato neuvěřitelná částka je téměř dvojnásobkem hodnoty, na kterou byl Uber oceněn před dvěma měsíc v rámci nabídky podílu investorům. Je také větší než činí hodnota automobilek General Motors, Ford Motor a Chrysler Fiat Automobiles dohromady.

Podle zdrojů banky Goldman Sachs Group a Morgan Stanley minulý měsíc dodaly Uberu návrhy na ocenění. Tyto dokumenty, které obvykle radí jak umístit akcie mezi potenciální investory, jsou běžným krokem předtím, než jsou banky formálně najaté k upisování primární nabídky akcií.

Prezentace bank naznačují, že cesta Uberu k primární nabídce nabírá na rychlosti. Vstup Uberu na burzu patří mezi nejvíce očekávané na Wall Street i v Silicon Valley. Uber byl založen v roce 2009 a má širokou podporu soukromého kapitálu.

Uberu klesla ve druhém čtvrtletí čistá ztráta na 891 milionů USD z loňských srovnatelných 1,1 miliardy USD. Čisté příjmy, které nezahrnují to, co firma vyplácí řidičům, se meziročně zvýšily o více než 60 procent na 2,8 miliardy USD. Proti předchozímu čtvrtletí byly vyšší o osm procent.

Od roku 2014 Uber působí také v Praze. Firma se dostala do sporu s magistrátem i ministerstvem dopravy , podle kterých by měla pro Uber platit pravidla jako pro jiná taxi. Uber tvrdil, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.