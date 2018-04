Yamaha opět pustila stavitele ze řetězu! Výsledkem je úchvatné trio silničních tříválců

Yamaha prostřednictvím svého programu Yard Built spolupracuje s úpravci motorek a veřejností nejlépe přijaté stavby jsou inspirací pro sériové modely. V současnosti má tento projekt, který byl spuštěn v roce 2013, na svém kontě již téměř čtyřicet přestaveb strojů s překříženými ladičkami na nádrži.

Nejnovějšími veřejnosti prezentovanými zástupci projektu Yard Built jsou tři motocykly, za nimiž stojí v roce 2013 založená společnost Auto Fabrica, která patří k předním úpravcům motocyklů ve Velké Británii. Její výtvory se vyznačují kombinací špičkového designu a klasického stylu.

Yamaha uvádí, že společnost Auto Fabrica s návrhem na spolupráci v rámci projektu Yard Built oslovila, protože měla jistotu, že dokáže vytvořit jedinečné dílo bez omezení energie dřímající pod povrchem. Výsledkem se stala rovnou trojice výjimečných strojů. Základem dvou z nich je aktuální model XSR900 a ten třetí vznikl úpravou modelu XS 750 ze sedmdesátých let.

Zakladatelé společnosti Auto Fabrica, bratři Bujar a Gaz Muharremi, při navrhování a stavbě trojice strojů pro Yard Built spolupracovali se svým kamarádem, konstruktérem Toby Mellorem. Výsledkem této spolupráce jsou motocykly, které spojuje jejich styl i označení Type 11.

První motocykl z této trojice je pojmenována představuje stroj, který je určen výhradně pro použití na závodní dráze, aby jej neomezovaly předpisy závazné pro silniční provoz.

Speciálně vybrané komponenty pro tento stroj navržené metodou CAD, vytištěné na 3D tiskárně z uhlíkových vláken a nylonu, jsou zkombinovány s ručně montovanými karbonovými komponenty a opatřeny povrchovou úpravou Zirotek. Harmonicky ladí s ručně vyrobenou, radikálně tvarovanou hliníkovou krycí kapotáží. Zapuštěný přístrojový štít, kontrastní sedlo a závodní nádrž s rychlým plněním doplňuje pískovaný ručně vyrobený zahnutý výfuk s rozvodem typu 3-3.

Prototype One využívá ze sériového stroje prakticky jen jeho rám a kapalinou chlazený řadový tříválec, který z objemu 847 cmposkytuje výkon 84,6 kW (115 k). Podvozek je osazen upraveným odpružení Öhlins, brzdovými třmeny Brembo, speciálními brzdovými kotouči PFM a kontakt s asfaltem zajišťují karbonová kola BST.

Na čistě okruhový stroj se v Auto Fabrica rozhodli navázat motocyklem, který bude za podobným liniemi ukrývat možnost jízdy po běžných silnicích ve spojení s klasickou technikou. Díky tomu vznikl stroj, který nese označenía je postaven na základech tříválcového modelu XS 750 ze sedmdesátých let dvacátého století.

Podobně jako u okruhového speciálu i zde došlo na použití celé řady speciálních dílů, jejichž cílem je vedle samotného stylu i zlepšení jízdních vlastností stroje. Brzdové třmeny Brembo a rychloměr Motogadget doplňují ladné křivky, které vznikaly za pomoci tradičního vyklepávání a ručního tvarování. Celé dílo dotváří kreativní pojetí klasických konstrukčních řešení, například sacího kanálu a speciálně vyrobené nosné konstrukce světlometu vytvořené na 3D tiskárně.

Po vzniku modelů Prototype One a Prototype Three už zbývala pouze jedna možnost, kterou bylo vytvoření, jehož prostřednictvím dochází k propojení toho nejlepšího z obou jeho předchůdců.

Prototype Two, který je určen pro běžný silniční provoz, vznikl na základě motocyklu Yamaha XSR900. Z modelu Prototype One přebírá vylepšení zaměřená na výkon a jízdní vlastnosti, z modelu Prototype Three pak jeho styl. Kulatý světlomet, konvenční palivový systém, upravená sedlo, ukazatele směru, silniční pneumatiky a dokonale ladící stříbrná metalíza modelu Prototype Two odkazují na klasický styl verze Prototype Three.

Video

Podle materiálů značky Yamaha nemá zůstat Prototype Two v jediném exempláři, ale bude vyroben v limitovaném počtu a bude se prodávat pod označením Auto Fabrica Type 11. První dodávky lze očekávat v létě a na podzim 2018.