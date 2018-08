Zákaz billboardů kolem dálnic platí už rok. Stále jich zbývá 700

Po téměř roce od zákazu billboardů jich v ochranném pásmu dálnic stále zůstává 700, zhruba stejný počet nelegálních poutačů byl odstraněn. Ministr dopravy Dan Ťok to dnes řekl novinářům. Podle ministerstva by drtivá většina nelegálních reklam měla z okolí dálnic zmizet do konce roku. Největší provozovatel billboardů, firma Czech Outdoor, odstraní své nelegální poutače do konce září. Vedle uvedených 1400 nelegálních poutačů u dálnic je podobný počet u silnic 1. třídy, které spadají pod správu krajů.

Stát je kvůli pomalému odstraňování billboardů dlouhodobě terčem kritiky. Podle Ťoka je hlavním problémem liknavost některých majitelů, kteří neplní svou povinnost. "Rozhodně nešlo postupovat tak, že bychom po uplynutí zákonné lhůty pro odstranění reklamních nosičů mohli vzít pilku a jít odřezávat," uvedl.

Stát musí nejprve majitelům nelegálního billboardu doručit výzvu k jeho odstranění. To je podle Ťoka problém, protože u některých firem je složité dohledat jejich zástupce a sídlo. Zmínil přitom firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA, a státu se dlouhodobě nedaří firmě výzvu doručit. Společnost billboardy stále aktivně využívá.

Ťok dodal, že stát může odstranit billboardy až po uplynutí lhůty, které musí ze zákona provozovatelům poskytnout. Ředitelství silnic a dálnic tak zatím odmontovalo 94 poutačů. Náklady na tyto práce bude stát vymáhat po majitelích nosičů.

Ministerstvo dopravy uzavřelo dohodu se společností Czech Outdoor, která je největším provozovatelem venkovní reklamy v Česku. Firma se zavázala, že do konce září odstraní všechny se nelegální poutače z dálnic. Dosud jich společnost podle jednatele Richarda Fuxy sundala 477, dalších 184 firma odmontuje.

Czech Outdoor loni na svých reklamních nosičích vyvěsil státní vlajku. Podle Fuxy to byla forma tichého protestu vůči postupu státu. Nyní firma čeká na rozhodnutí Ústavního soudu, ke kterému se obrátila skupina 17 senátorů s návrhem příslušnou část novely zákona o pozemních komunikacích zrušit. Podaná ústavní stížnost je podle provozovatelů billboardů rovněž důvodem, proč dosud mnozí s odstraňováním billboardů otáleli.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy.