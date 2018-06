Benzin a nafta neustále zdražují. Je zemní plyn (CNG) řešením?

Pohon na zemní plyn si u nás získává popularitu jen pozvolna. Zatímco tradičnější propan-butan můžeme natankovat na více než 800 čerpacích stanicích a desítky servisů nabízejí poměrně levné přestavby, u CNG jde převážně o nová auta a plniček je v celé republice 168. Poslední léta jsme se navíc radovali z levného benzinu i nafty, takže výhodnost zemního plynu mírně zešedla.

Teď se o něm začíná opět mluvit. Kromě ceny ropy, výhružně stoupající k 80 dolarům za barel, se o to postarala aféra Dieselgate. Automobilky se dostávají do kleští, když mají snižovat skleníkové emise, a přitom se všude brojí proti dieselu. Jednou z únikových cest je právě CNG. Výrobci přicházejí s továrními úpravami, ale také se snaží podporovat budování sítě plniček, aby bylo kde tankovat.

Vzácná shoda

U nás tato podpora získala požehnání nejvyšších míst. Vláda na konci května podepsala s plynárenskými společnostmi Memorandum o dlouhodobé podpoře v oblasti vozidel na zemní plyn. Zavázala se v něm do roku 2025 udržet nízkou spotřební daň z CNG. Plynařům tím dodala potřebnou jistotu, že o vozidla bude zájem, další pumpy se uživí a má smysl je stavět. Nejdůležitějším adresátem tohoto sdělení jsou velká města, která investují do CNG ve veřejné dopravě, což by nemělo smysl, kdyby plyn za pár let prudce zdražil. Je ale veřejným tajemstvím, že v těchto jednáních sehrála aktivní roli také Škoda Auto. V Boleslavi pracují hned na několika plynových modelech. Také pro Škodovku je důležité, aby plyn moc nezdražil, plynárenské firmy naopak vítají ujištění, že palivo bude mít odbyt.

Kolik a kde ušetříme

Dopad na naše peněženky ukazuje pohled do sazebníku spotřební daně. Z každého litru benzinu platíme státu 12,84 Kč, z litru nafty 10,95 Kč a z kilogramu zemního plynu aktuálně 2,12 Kč. Jak ukazuje samostatná tabulka, spotřební daň z CNG postupně mírně poroste. To kvůli závazku, že ji vyrovnáme se zbytkem Evropské unie. V období 2022–2025, kterého se aktuální vládní garance týká, dosáhne 4,52 Kč, tedy stále hluboko pod benzinem i naftou. Při dnešní úrovni cen by se kilogram CNG vyšplhal z 25,40 na 27,80 Kč. Vzhledem k vysoké účinnosti a úspornému provozu plynových vozidel je to stále atraktivní nabídka. Nemluvě o vyhlídce, že benzin zase vyšplhá přes 35 Kč za litr.

Dobrou zprávou pro motoristy je samozřejmě i výstavba nových plnicích stanic. Z dnešních 168 by se síť měla rozrůst na 200 až 250 v roce 2020, a tak by se alespoň některá bílá místa na mapě mohla zmenšit.

Srovnání paliv CNG LPG Benzin Nafta Výhřevnost MJ/kg 50,1 46 42,8 42,5 Výhřevnost MJ/l – 25,3 32 35,6 Cena Kč/kg 25,40 – – – Cena Kč/l – 15,20 33,40 32,50 Energie 100 Kč MJ 197 166 96 110

A co bude dál

Každého jistě napadne, co se stane po roce 2025. Můžeme-li si trochu zavěštit, nestane se nic. Vládní Memorandum neodvrátilo žádný hrozící nárůst daňového zatížení CNG. Ve skutečnosti má spíše diplomatický charakter a ujišťuje všechny zúčastněné strany o ochotě spolupracovat. Zásadní znevýhodnění zemního plynu nepřipadá do úvahy ani u nás, ani v celé Evropské unii. Ta totiž neočekává menší emise skleníkových plynů pouze od automobilek, nýbrž zavázala k tomu i sama sebe a jednotlivé členské státy. Jenže jaké jiné cesty povedou ke snížení CO2 z dopravy v příštích deseti letech? Diesel, jehož stále složitější emisní technika bude pro menší (a tedy nejprodávanější) vozy nepřístupně drahá. Hybrid kombinující benzin s elektřinou, který patrně vyjde levněji než diesel, ale určitě dráž než CNG. A elektromobil, jenž ke drahým bateriím přidává ještě daleko dražší budování infrastruktury, do něhož se zejména v chudších částech Unie nikdo nepožene.

Za těchto podmínek by mohl podporu zemního plynu zaříznout jen takový politik, který by předtím rozetnul začarovaný kruh údajného boje s klimatickými změnami. A na takové fantazie bychom si vsadili ze všeho nejméně.

Pro českého motoristu z toho plyne jednoduchý závěr: CNG nám jen tak někdo nevezme. Zaplať pánbůh, že ho máme, a teď se pojďme podívat, co nás s ním čeká.

Proč je CNG čistší?

Vozidla na zemní plyn patří k nejekologičtějším. Příznivých emisí dosahují ve všech kategoriích.

(PM, rakovinotvorné) téměř netvoří, protože se do válců dostává v plynné formě. Nemusí se tedy odpařovat a nevznikají žádné kapky, které by se na saze mohly spéct.

(NOx, zvyšují riziko smogu) jsou až desetinásobně nižší než u dieselu. Hlavní složkou zemního plynu je totiž metan CH4, jehož molekula má jen jeden atom uhlíku. Proto se k němu kyslík „snadno dostane“ a reakce probíhá čistě. Benzin a nafta mají v jedné molekule uhlíků svázaných až 18. O to hůř se všechny dostávají ke kyslíku, který mezitím stihne nežádoucí reakci s dusíkem. I auta na CNG samozřejmě mají třícestný katalyzátor, který i to málo NOx umravní.

(CO, jedovatý) díky téže čisté reakci vzniká v množství až o 70 % nižším než při spalování benzinu. Ze stejného důvodu se tvoří málo i oxidu uhličitého (CO2). Jedovatý není, ale klimatická agenda z něj udělala nejpřísněji hlídanou složku, za niž automobilky platí drastické pokuty. Paradoxně tento tlak dnes pomáhá rozvoji CNG nejvíce.

Kde přibudou nové stanice?

Odpovídá Václav Holovčák z firmy Bonnet, největšího prodejce CNG a dodavatele speciálních technologií v České republice.

Předpokládáme, že v roce 2020 bude v ČR řádově 200–250 stanic, vyplňování „hluchých“ míst bude dle mého názoru závislé i na vývoji trhu a uvádění nových modelů CNG do prodeje, zejména ze strany dominantních značek. Pro nás jako provozovatele největší sítě CNG stanic je zahuštění v nepokrytých oblastech důležitou příležitostí k růstu. Chceme nabídnout co nejkompletnější možnost tankování v ČR.

Rozhodující je obchodní úvaha a analýza trhu v daném místě. Všem investorům musí vyjít přijatelná návratnost, jinak projekt nebudou financovat. Proto zdůrazňuji potřebu dodat na trh atraktivní vozidla a rozšířit okruh zákazníků. Státní program na budování stanic je podle našeho názoru příliš dlouhodobý, okruh žadatelů je poměrně zúžen, ani výše podpory není vysoká.

Z pohledu největšího prodejce CNG v ČR bychom uvítali, aby ministerstva podporovala pořízení emisně příznivějších CNG vozidel pro podnikatele a veřejnost. Nejefektivnější by bylo, kdyby se stát zaměřil na podnikatele, kteří jezdí ročně velké množství kilometrů: dodávky, taxislužby a tahače zejména ve vnitrostátní dopravě. Vždyť jediné nákladní vozidlo na CNG s nájezdem přes 100.000 km ročně sníží emise stejně jako desítky vozidel samosprávy, která ročně najedou okolo 10 až 15 tisíc kilometrů.

Tovární přestavba i sleva

Zatímco v minulosti bývaly plynové verze o 60 až 80 tisíc korun dražší než srovnatelně výkonný diesel, dnes automobilky rozdíl dorovnávají ze svého. Octavia 1.4 G-Tec už při uvedení na jaře 2015 stála o symbolické 4000 Kč méně než 1.6 TDI, dnes rozdíl dosahuje 16.000 Kč ve prospěch CNG. Podobně je tomu u příbuzného Seatu Leon. Vstřícnou politiku nasadil letos na jaře i Volkswagen, na modely CNG nabídl zvláštní bonus. Poptávka v západní Evropě však záhy natolik prodloužila dodací lhůty, že český dovozce zvýhodnění raději stáhl. Podobná situace vedla loni na podzim Opel k tomu, že u nás uvedl Astru 1.4 T CNG o 100.000 Kč dráž než diesel.

Dojedeme dál a čistě

Zemní plyn může nahradit diesel zejména v menších autech. Do nich je ale obtížné instalovat dost velké nádrže a zajistit potřebný dojezd. Blýská se však na lepší časy. „V lednu 2019 uvedeme CNG v modelu Arona a modernizovanou ibizu,“ prozrazuje Filip Stoulil z českého zastoupení Seatu. „Oba vozy budou mít zvětšené nádrže na 18 kg plynu, což přinese dojezd cca 540 km. Podobnou úpravou projde Seat Leon 1.4 TGI, nádrže na 23 kg postačí k dojezdu až 620 km,“ dodává. Zástupci ostatních koncernových značek zatím takto otevření nejsou, při širokém sdílení techniky však není těžké si domyslet, že podobná řešení uvidíme i v octavii a golfu, modernizovaném polu a nástupci rapidu. Další povzbudivou zprávou je, že se plynové verze koncernových vozů obejdou bez výfukového filtru pevných částic, který jinak zanedlouho ozdobí všechna benzinová TSI.

Bude se nám stýskat

Některé značky se plynového angažmá v osobních modelech úplně zřekly. U Mercedesu už nenatankujeme CNG do třídy B a E jako dřív. Modely Volvo Bi-Fuel se dnes nabízejí pouze jako dodatečné úpravy a do Česka se oficiálně nedovážejí. Podstatně širší nabídku než u osobáků najdeme v říši užitkových vozů, kde CNG nabízejí zejména Mercedes a Fiat.

Vozy CNG na českém trhu Audi A3 Sportback 1.4/81 kW 772 900 Kč Audi A4 Avant 2.0/125 kW 1 192 900 Kč Audi A5 Sportback 2.0/125 kW 1 136 900 Kč Fiat 500L 0.9/59 kW 452 900 Kč Fiat 500L Kombi 0.9/59 kW 447 900 Kč Fiat Doblo Panorama 1.4/88 kW 493 000 Kč Fiat Panda 0.9/59 kW 329 900 Kč Fiat Punto 1.4/51 kW 308 900 Kč Fiat Qubo 1.4/51 kW 342 000 Kč Opel Astra 1.4/81 kW 536 900 Kč Opel Astra ST 1.4/81 kW 561 900 Kč Opel Zafira 1.6/110 kW 555 900 Kč Seat Ibiza 1.0/66 kW 389 900 Kč Seat Leon 1.4/81 kW 512 900 Kč Seat Leon ST 1.4/81 kW 481 900 Kč Seat Mii 1.0/50 kW 276 900 Kč Škoda Citigo 1.0/50 kW 274 900 Kč Volkswagen Up! 1.0/50 kW 319 900 Kč Volkswagen Polo 1.0/66 kW 407 900 Kč Volkswagen Caddy 1.4/81 kW 603 451 Kč Poznámka: Škoda Octavia a Volkswagen Golf na CNG jsou dočasně vyřazeny z nabídky, koncem roku se představí s novým pohonem 1.5 TGI.

Do podzemí jen metrem

Už od 1. 1. 2015 platí novela zákona, která umožňuje parkování vozidel CNG v podzemních garážích. Lépe řečeno nařídila stavět nové garáže u veřejných budov jako obchodní a sportovní centra tak, aby se zde s CNG parkovat mohlo. Podmínkou je dostatečně vyřešená ventilace, která v případě úniku vyvede plyn ven (zemní plyn na rozdíl od propan-butanu stoupá). Soukromých domů se však nařízení netýká, a tak mnohdy i v čerstvých novostavbách zaparkovat nelze – developer si zlevnil projekt a ventilaci ošidil.

Nejvýhodnější služební auto

Podstatný podíl nových vozů se prodává prostřednictvím leasingových flotil. Jak se v nich daří zemnímu plynu? „O vozidla s pohonem CNG je mezi našimi zákazníky stále velký zájem, především díky již uspokojivé síti plniček a zajímavému poměru provozních nákladů vůči dieselu,“ konstatuje Jiří Solucev ze společnosti Arval, jejíž flotila více než 1000 vozů CNG patří k největším. „Pro firemní zákazníky jsou důležité celkové náklady včetně ztráty při odprodeji, kde zatím (minimálně v případě Škody i díky poklesu cen ojetých Octavií 1.6 TDI) vycházejí lépe modely CNG,“ dodává Solucev.

Až zase zdraží benzin

Přestavba na CNG je podstatně dražší než na LPG. Proto se u nás netěší velké oblibě, zájemci dávají přednost továrním verzím. Ovšem jen dokud je levný benzin. „Při zdražení nad 35 Kč/l zájem o přestavby opět oživuje,“ říká Jan Kieslich z firmy JK Product v Hradci Králové. Mimo jiné přestavěla na CNG Škodu Fabia 1.4 16V, kterou jsme testovali v roce 2015 . Sérii těchto vozů firma pana Kieslicha přestavěla pro státní správu. Po roce změnily majitele, nicméně dodnes spokojeně jezdí – jeden jsme našli v inzerci s 197.000 km na tachometru.

Možností ručně přepínat z CNG na benzin a někdy i větší benzinovou nádrží. Především však podstatně levnějšími komponenty i servisem, často v relacích 15% proti továrním úpravám. Včetně možnosti repasování jednotlivých dílů.

Zatím žádný výrobce komponent nedodává montážní sady pro přímovstřikové motory. Tady je zatím schůdná jen přetavba na LPG.