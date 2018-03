Ženeva 2018: Nejkrásnější modelky z ženevského autosalonu na videu

Krásná auta a krásné ženy patří neodmyslitelně k sobě. Během letošního ženevského autosalonu bylo ale zřetelně vidět, že kampaň #MeToo dost zásadním způsobem ovlivnila i události, které spolu zas až tak úzce nesouvisí. Modelek u aut zřetelně ubylo, patrná byla navíc přímá úměra mezi velikostí automobilky a množstvím modelek na stánku.

Velké automobilky očividně nechtěly dopustit nějaký skandál, takže modelek přivezli méně a k obdivování zbyly především auta. Případně, aby to bylo genderově vyvážené, tak u auta postávala modelka s modelem. To malé tuningové společnosti příliš nemusí řešit, takže tady bylo pořád „na co koukat“. Přesto je třeba připustit, že doby vyzývavého oblečení z minulých ročníků jsou asi nenávratně minulostí. Mrkněte na video, jestli je to s budoucností modelek na autosalonech tak špatné, či nikoli.