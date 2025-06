TEST BMW 540d Touring – Co víc si přát?

Dostáváme se k tomu, na co jsem se při vidině týdne s řadou 5 nejvíc těšil – na jízdu. Protože tu není paket M, tahle 540d navzdory použití pneumatik o šířce 275 mm na zadní nápravě nemá žádné sportovní ambice. Má vás prostě vozit v komfortu na dlouhých trasách tak, abyste na jejich konci vůbec nevěděli, že jste přejeli celou republiku.

Přesně tak funguje – dokonce se nestydím rovnou z kraje říci, že je to jedno z nejlepších aut na dlouhé cestování v klidu, ale při vysoké rychlosti, které jsem v životě řídil.

Samozřejmostí je dokonalá směrová stabilita a všechno kolem jízdy vysokou rychlostí po rovné silnici jen s táhlými zatáčkami, filtrování nerovností na 20" kolech s nízkými bočnicemi pneumatik je parádní, odhlučnění v podstatě všeho také. Pohon všech kol silně upřednostňuje zadní nápravu, ale ne pro nějaké driftování – spíš pro ten příjemný pocit, že vás něco pohání zezadu, a pro menší přenos nežádoucích sil do řízení při výjezdu ze zatáčky pod plynem.

TEST BMW 540i xDrive Touring – Tenhle kombík si nejde nezamilovat Stanislav Švarc Testy

I když není sporťákem, v zatáčkách drží špičkově a dynamická jízda na klikatější silnici vůbec není problém. Není to mimo komfortní zónu auta a dá se jet i příjemně rychle, aniž by posádka pociťovala jakýkoliv diskomfort.

Co mi však trochu vadí, je adaptivní rekuperační brzdění. Vůz je mild hybridem a někdy nechává po uvolnění plynového pedálu vůz plachtit, jindy naopak poměrně silně rekuperuje. Nedá se to vypnout – můžete jen přepnout do sportovního režimu, kde je rekuperace vždycky stejná – a tak je třeba si na to zvyknout, což jsem za celý týden tak úplně nedokázal. Nemám rád tuhle nutnost reagovat na to, co dělá auto, místo aby to bylo naopak, aby auto vždycky udělalo to stejné po kterékoliv akci řidiče.

Jezdí hezky, ale za kolik?

Zmínil jsem dálnice a daleké cesty, tak jak je na tom 540d Touring se spotřebou? Dokáže opravdu jezdit za 6,5 litru, jak říká katalog? Pokud se budete s dynamikou krotit, určitě ano. Já totiž rád jezdím svižně a za 1.212 ujetých km vidím na displeji číslo 6,8 l/100 km. To je ještě o zhruba půllitr méně, než za kolik jsem jezdil před pár lety se sedanem 530d minulé generace.

Trasy přitom zahrnovaly dálnice, okresky, města, hory – zkrátka všechno, co v Česku najdete. A na těch 1.212 km mi stačila necelá půldruhá nádrž nafty. Žádné stavění u nabíječky dvakrát, někdy třikrát denně, jaká je moje realita při cestování napříč republikou snad s každým elektromobilem, který jsem měl v rukou na víc než den či dva.

To při plném využívání dynamiky celkem 303 koní kombinovaného výkonu, které uvádí katalog; samotný spalovací motor má 286 koní a 650 newtonmetrů. Právě ohromný točivý moment stojí za působivou pružností téměř v jakýchkoliv rychlostech. Jeho dostupnost už od 1.500 otáček s tím, že i pod tuto hodnotu pomůže startér-generátor mild hybridu svými 200 Nm, je velmi příjemná.

BMW 540d Touring | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Ne, pardon, to jsou přílišné eufemismy. Zátah je drtivý, krouťáku je hrozně moc a ještě trochu. Právě proto jsou vzadu obuté takové „salámy“, právě proto je tahle motorizace dostupná jedině se čtyřkolkou – aby se vůbec ta síla dala přenést na asfalt. Dálniční rychlosti vysoko nad českým maximem jsou pro tohle auto naprosto normální a zapomeňte na to, že byste při potřebě předjet vůz plahočící se 160 km/h v pravém pruhu německé dálnice měli sebemenší problém s nedostatkem síly.

A tohle všechno to auto zvládá se spotřebou pod 7 litrů nafty na 100 km. Osobně nejsem příliš velkým fanouškem vznětových motorů v osobních autech, ale sem tam se objeví nějaký, který mou věrnost zelené tankovací pistoli trochu nahlodá (bez výjimky to jsou šesti- a osmiválce). Dvouturbová verze motoru B57D30, která je tady pod kapotou, k nim bez výhrad patří.

Kromě dojmu, že dokáže otočit zeměkoulí tam, kam se mu zachce, je totiž taky naprosto sametový. Chybí mu jistá hutnost a naléhavost ve zvuku a projevu, které dokáže nabídnout V6 TDI v minulé Audi S6, ale o to je hladší. Při startu se vůz jen tak jemně zhoupne, jen aby připomněl, že máte spalovací motor, vibrace přenášené do interiéru jsou jemňoučké, opět jako připomínka mocného stroje pod kapotou, nic víc.

TEST BMW 550e xDrive – Diesel? Tenhle plug-in ujede až 950 km Lukáš Volšický Testy

Řídí skoro samo

Dálniční jízdu usnadňuje adaptivní tempomat spojený s aktivním vedením v jízdním pruhu, který je, jako tradičně u BMW, na špičkové úrovni. Tenhle kousek má navíc i poloautomatickou změnu jízdního pruhu. Když to vůz nabízí zelenými šipečkami vedle zeleného volantu na přístrojovém štítu, dáte “trojblik”, načež se auto radarem ujistí, jestli může přejet, a pak to plynule udělá.

Je to fajn funkce, ale člověk se bez ní samozřejmě obejde a v řadě situací je třeba se pohybovat mezi pruhy rychleji, anebo už při změně zrychlovat či zpomalovat. Takže to je spíš hračka, než že by to bylo za každých okolností lepší než změna pruhu postaru rukama.

Spolu se samočinným vedením ve středu jízdního pruhu je to velmi spolehlivý systém, který navíc nedrží volant příliš silně a neškube s ním; tady by si mohla drtivá většina konkurenčních automobilek včetně Tesly vzít příklad. Sice musím nastavovat odstup od vpředu jedoucího auta v displeji, ale nastavil jsem ho jednou a zaškrtnul položku Adaptivní odstup a celý týden jsem na to nemusel sáhnout.

BMW 540d Touring | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

K adaptivním LED světlometům, které nasvěcují vozovku dostatečně a rovnoměrně, nemám výhrady. Funkce vykrývání okolního provozu při zapnutých dálkových světlech je taky výborně odladěná, a to i při jízdě po dálnici.

Líbí se mi také, že vůz svítí s denním svícením i vzadu; ne že by byl zadní světelný podpis tak zajímavý, ale hlavní světla je tak možné zapínat později v dešti či šeru. Naopak umístění couvacích světel spolu s mlhovkou dole uprostřed zadního nárazníku je trochu nešťastné – couvačky nejsou tak dobře vidět pro okolní účastníky provozu včetně chodců a cyklistů.

Přesto tady je co zlepšovat. Absence ostřikovačů světel by byla v zimě, kdy jsou cesty špinavé od soli, vážně k zlosti. A taky bych chtěl klasické přední mlhovky, umístěné níže v nárazníku a ideálně s teplejší barvou světla, aby mi pomohly v náročných viditelnostních podmínkách typu husté mlhy v noci.