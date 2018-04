Zetor zaujal svými novinkami na veletrhu Techagro

Společnost Zetor Tractors a.s. svým stánkem na veletrhu Techagro, pořádaném v první polovině letošního dubna, zaujala více než 110 tisíc návštěvníků z České republiky i celého světa.

Hlavní hvězdou na stánku brněnského výrobce traktorů se stala modernizovaná modelová řadu Major v novém designu. Atraktivní kabát stroje vychází z konceptu, na kterém brněnský výrobce spolupracoval se slavným italským designovým studiem Pininfarina.

Pro novou tvář traktorů Major, které budou na trh uvedeny v polovině roku 2018, jsou charakteristické dynamicky působící tvary. Nové umístění předních světlometů osvětluje větší pracovní plochu před traktorem, sklon kapoty pak má zaručit větší viditelnost pracovní plochy kolem stroje a obsluha má také lepší výhled při práci s nakladačem.

Svou českou premiéru měla na veletrhu Techagro i dvojice nových modelových řad traktorů Utilix a Hortus. Stroje s výkony od 29 do 51,5 kW (40 až 70 k), rozšiřují od konce loňského roku nabídku značky. Díky své univerzálnosti mají najít uplatnění nejen v zemědělství a na farmách, ale také v komunálních službách, u pěstitelů, v zahradnictvích nebo u hobby farmářů.

Dále se veřejnost mohla seznámit i s novou generací traktorů modelových řad Proxima a Forterra. Pozornost pak přitahoval i vystavený inovativní čtyřválcový motor značky Zetor.

Pro veřejnost byla na stánku společnosti Zetor Tractors a.s. kromě představovaných novinek přichystaná tipovací soutěž as novou PC hrou Pure Farming, kde si zájemci mohli vyzkoušet, jaké je to být farmářem a jezdit v traktoru značky Zetor.

Techagro patří mezi tři největší zemědělské veletrhy v Evropě. Návštěvnost letošního ročníku dosahovala 110 tisíc návštěvníků. Kromě domácích přijela i řada zahraničních návštěvníků.

V rámci ankety Traktor roku 2018 pořádané Zemědělským týdeníkem získal Zetor Forterra HSX 140 druhé místo. Příští ročník veletrhu Techagro se bude konat zase za dva roky.