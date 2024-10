Apelujeme na řidiče: Když to na dálnici jde, dělejte připojujícím se autům místo

Bezpečné připojení se na dálnici je pro některé české řidiče stále raketovou vědou. Pravidelně se na našich dálnicích setkávám s lidmi, co při najíždění na dálnici zbytečně váhají, bojí se výrazně zrychlovat nebo se pomalu vplíží do plynulého provozu. Co když vám však délka připojovacího pruhu ani okolní prostředí neumožňují správně se připojit? I taková místa v Česku najdeme a dovolil bych si vám sdělit jedno doporučení.

Snad každý den jezdím po dálnici D4, vedoucí z okraje Prahy do Předotic, která se oficiálně stala dálnicí až 1. ledna 2016. S tím jsou spojena jistá specifika – nejenže její velká část je ještě rozestavěná, ale protože předtím byla pouze rychlostní silnicí R4 s nižší maximální povolenou rychlostí, najdeme na ní nájezdy s až nepříjemně krátkými připojovacími pruhy. Každý z nich je navíc jinak dlouhý, jak to zrovna dovolil terén.

Pro upřesnění uvedu hned dva, jež opravdu nemám rád – první z nich najdeme na nájezdu 41 u Kytína ve směru na Prahu, druhý hned na vedlejším nájezdu 24 u Voznice směrem na Dobříš. Od bodu, v němž při najíždění bezpečně vidíte dálnici ve svém zpětném zrcátku, máte v obou místech odhadem jen okolo 60 metrů (odečteno z měřítka map). To je zatraceně málo, pokud pod kapotou nemáte stovky koní a v pravém pruhu zrovna někdo jede.

Zvláště v hustém provozu je takové připojování se nekomfortní, ale pokud už víte, že se nestihnete bezpečně zařadit, zbytečně nezastavujte, jestliže máte prostor před sebou. Na obou těchto nájezdech jste v takovou chvíli schovaní za zatáčkou a další řidiči najíždějící za vámi vás nemusí vidět. Raději použijte navazující odstavný pruh a naberte rychlost v něm. Nebojte, nekousne vás.

Tenhle postup však nemůžete zvolit na uvedeném nájezdu 24 ve směru na Dobříš, protože na konci připojovacího pruhu začíná dálniční most a v cestě vám stojí svodidla, zavírající prostor pro připojení. Zrovna na tomto úseku dálnice však nikdy není závratný provoz, a tak si dovolím apelovat na všechny řidiče.

Pokud jedete v průběžném pruhu a víte, že v předjížděcím pruhu je volno a nikoho nezablokujete, přejeďte do něj a uvolněně připojujícímu se vozidlu prostor. Dbejte ale na to, abyste někoho neomezili nebo neohrozili. V tu chvíli ani nebude vadit, když krátkodobě porušíte pravidlo, že vjedete do předjížděcího pruhu, aniž byste předjížděli. Stále je to nejbezpečnější řešení.

Není nic tak nebezpečného, jako když připojujícího se řidiče donutíte zastavit a následně se rozjet na dálnici z nulové rychlosti. Přesně takovou situaci mi tuto neděli dopřáli hned tři řidiči jedoucí za sebou v průběžném pruhu, ačkoli předjížděcí pruh byl vedle nich a minimálně kilometr za ně úplně volný.

I když jsem se na dálnici připojoval s dvousetkoňovým novým Mini Cooperem S, přišlo mi to zoufale pomalé. Jaký pocit musí mít řidiči tříválcových fabií? Zrychlovat z nuly minimálně na stovku je v běžných autech časově náročná disciplína. Nevytvářejte zbytečně takto rizikové situace.

Legislativa vám sice uvolňování cesty nijak nepřikazuje, ale udělejte to jako svou řidičskou slušnost. Můžete ji udělat kdekoliv na světě, včetně běžných dálnic. Vžijte se do situace připojujícího se řidiče a představte si v ní sebe. Také vás štve, když na vás okolí nebere ohled?