Audi slučuje známé modely. Jak bude vypadat první Audi A5 Avant?

V příštím roce oslaví Audi dlouhých 30 let s modelem A4. Pouť populárního modelu, který svoji cestu započal v polovině devadesátých let, končí právě v příštím roce. Alespoň, co se názvu týče. Model jako takový přežije dál, jen se bude jmenovat jinak.

To nám v tom dělá Audi trochu guláš, co? Od příštího roku si musíme zvyknout na to, že Audi A4 v nabídce neuvidíme a Audi A5 v nejnovější generaci bude vypadat trochu jinak, než jsme zvyklí.

Německá automobilka trefila dvě mouchy jednou ranou. Tou první je nová strategie označování modelů. Modely se sudým číslem mají být postupně elektrické, zatímco liché si ponechají konvenční pohon. Tou druhou je očesání nabídky karoserií, po kterých nebyla příliš velká poptávka.

Spojení modelu A4 a A5 do nové, již třetí generace Audi A5, znamená to, že v tomto segmentu Audi končí s karoserií limuzína, kupé a kabriolet (Allroad ještě stále není potvrzen). Potvrzenými u nové generace A5 jsou varianty Sportback a Avant včetně sportovních variant S.

Jak se tedy máme dívat na Audi A5 Avant? Jde o zcela nový model nebo pokračování přebrandovaného modelu A4 Avant? Jak naznačují předběžné informace o technologiích a snímky prototypů jezdící po evropských silnicích, půjde spíše o tu druhou variantu.

S blížící se premiérou nové generace Audi A5 se chystaná novinka více a více odhaluje. Na základě nedávných snímků jezdícího prototypu S5 Avant vytvořil grafik z webu Kolesa reálnou podobu kombíku od Audi, kterému se bude nově říkat A5 Avant.

Vůz, který bude stát na upravené platformě MLB Evo, se od končící generace modelů A4 a A5 po stránce designu příliš lišit nebude. Bude zajímavé sledovat, jak se tato změna promítne do souboje s odvěkými rivaly v podobě BMW řady 3 a Mercedesu třídy C.