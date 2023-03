Audi pokračuje ve změnách označení modelů. Model A4 se v blížící nové generaci změní na A5

Premiéra konkurenta Mercedesu třídy C a BMW řady 3 by neměla být daleko.

Audi již v minulosti ukázalo, že umí svými změnami v označeních jednotlivých modelů zákazníkům trošku zamotat hlavy. Před několika lety přišli s číselným označením výkonu (50 TDI, 45 TFSI...), kdy si zákazníci například při označení 50 TDI mysleli, že se pod kapotou takového Audi skrývá pětilitrový motor, přičemž číslovka 50 znamená výkonové rozmezí 210 až 230 kW.

Další, možná kontroverzní změnu, Audi postupně aplikuje u svých nově příchozích modelů. Mohli jsme si ho všimnout u prvního elektrického modelu značky s označením e-tron, který se při aktuálním faceliftu proměnil v model Q8 e-tron.

Další změna čeká populární a dnes si již troufáme tvrdit ikonický model s označením A4, který je na trhu v pěti generacích od roku 1995. V nové generaci sice tento model dorazí, ale s jiným označením. Poskočí o číslovku výše a stane se z něj A5. Proč to Audi dělá, když již model A5 existuje a takto by to mohlo být pro zákazníky opět matoucí?

Německá automobilka se rozhodla nastavit v názvosloví svých modelů nový řád. Modely se sudou číslovkou budou elektrické - Q8 e-tron, Q4 e-tron a blížící se modely Q6 e-tron a A6 e-tron jsou toho důkazem. Naopak modely s lichou číslovkou se budou vyznačovat konvenčním pohonem.

U modelu A4 tak nezbývalo nic jiného, než ho v názvosloví posunout o číslo výše. Audi A5 tedy bude nově obsahovat karoserii sedan a kombi. Zda pod jménem A5 v nové generaci přežijí i současné karoserie liftback, kupé a kabriolet, zatím není jisté.

Skvělou zprávou je, že i v nové generaci si své místo udrží sportovní modely s označením S a RS, jen zatím není jasné v jaké podobě. Připomínáme,

že současné Audi S4 má pod kapotou 3,0litrový dieselový šestiválec s výkonem 251 kW (341 koní) a ostřejší model RS4 se pyšní 2,9litrovým benzínovým šestiválcem naladěným na 331 kW (450 koní).

Stejný osud v podobě změny identity potká i neméně ikonický model A6, který se promění v model A7. Zdali tomu bude už u očekávaného faceliftu, nebo až u nové generace, zatím nevíme.