Autem z Prahy do Paříže: Eiffelovku vynechat nelze!

Co by to bylo za návštěvu Paříže bez výhledu na město z Eiffelovky. Legendární ocelová stavba z let 1887 až 1889 se za 125 let od dokončení stala neodmyslitelnou dominantou města. Původně přitom na místě měla stát pouhých 20 let. Od odvozu do šrotu ji ovšem zachránila její výška. Díky ní se postupem času stala významnou meteorologickou stanicí a rozhlasovým a televizním vysílačem.

Se svými 300 metrům byla Eiffelovka až do roku 1930 nejvyšší stavbou světa. Na trůnu ji poté vystřídala neméně ikonická stavba v podobě newyorského mrakodrapu Chrysler Building. V současnosti Eiffelova věž i s anténami dosahuje 330 metrů.

Jestli může Praha něco Paříži objektivně závidět, je to hustá síť veřejných toalet. Ty nejen že jsou zdarma, ale také nabízejí osvěžení v podobě pitelné vody. O takovém servisu si obyvatelé a návštěvníci českého hlavního města mohou zatím nechat jenom zdát…

Mimochodem věděli jste, že území samotné Paříže se rozkládá na ploše pouhých 105 km2? Praha je se svými 496 km2 téměř pětkrát tak rozlehlejší.