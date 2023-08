Super kupé BMW řady 8 se v roce 1989 stalo nástupcem tehdy 13 let vyráběné řady 6 E24. Označení „řada 8“ namísto tehdy očekávané řady 6 mělo symbolizovat fakt, že novinka míří výše, což dokazoval mimo jiné také pohon, design, výbava a technika, která do té doby téměř neměla obdoby.

V roce 1986 BMW ukázalo, tehdy ještě bez bližšího popisu, svůj motor superlativů, první německý poválečný dvanáctiválec. Vyvíjel se těžce už od 70. let. Jako první jej dostala vrcholná verze druhé generace BMW řady 7 E32 coby model 750i/iL. V portfoliu doplňoval tradiční řadové šestiválce. Hlavním důvodem vzniku V12 byla snaha předstihnout odvěkého rivala Mercedes-Benz, který v té době nabízel „pouze“ osmiválec. O BMW 750i/iL se v roce 1987 mluvilo jako o nejlepším autě na světě.

Jakkoliv je toto tvrzení relativní, z hlediska nabídnuté techniky a s ohledem na relativně velkosériovou produkci s tím asi bylo možné souhlasit. Vždyť Audi v té době vyrábělo pouze model 200 Quattro s přeplňovaným pětiválcem, jehož kořeny sahaly do přelomu 70. a 80. let, a totéž můžeme říci o Mercedesech třídy S W126 a jejich derivátů (kupé SEC) z roku 1979. A rovněž úžasné Porsche 928 mělo už svá léta. Přesto ten absolutní vrchol měl teprve přijít. Stalo se tak na podzim 1989 na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se uvedlo zbrusu nové kupé 850i.

Zapomeňte na supersporty

Osmsetpadesátka bylo kupé svého druhu. Ačkoliv jeho design v sobě ukrýval prvky známé ze supersportů, například spící hlavní světlomety, ve skutečnosti se jednalo o zcela jinak pojaté auto, které mělo nabídnout zejména dosud nepoznaný komfort cestování, kombinující rychlost s vynikajícím pohodlím. Ideově vzato, mělo 850i pouze tři konkurenty. Již zmíněné Porsche 928 (v té doby ve verzi S4 a GT), letitý dvanáctiválec Jaguar XJS, hlavně však zbrusu nové Mercedesy SL R129, zejména osmiválec 500, které se uvedly o pouhý půlrok dříve.

O novém kupé, které mělo nahradit stárnoucí řadu 6, se začalo mluvit již v roce 1981. Oficiální start projektu přišel o tři roky později. Pokročilejší práce na připravované novince pak začaly v roce 1986. Jedním z důvodů malého zpoždění bylo čekání na vyspělejší programy podporující počítačové konstruování (CAD), které bylo v té době teprve na začátku. Šlo zejména o karoserii, která je sice rozměrná, ale kupodivu lehčí než u předchůdce. A to má řada 8 oproti šestce o osm procent zvětšenou půdorysnou plochu. Tuhost samonosného skeletu v krutu i v ohybu vzrostla přibližně o 30 procent. Coby testovací mula se uplatnilo výrazně upravené starší kupé řady 6. Zástavba šasi budoucí řady 8 stejně jako dvanáctiválce si vynutila výrazné rozšíření předních i zadních blatníků, což neměla ani vrcholná verze M 635 CSi.

Dodnes si někteří lidé myslí, že řada 8 byla odvozena od sedmičky E32. To však platilo pouze pro některé skupiny. Rozhodně z ní osmička nepřevzala podlahovou plošinu (platformu). Dokazují to nosné části, kdy E32 používá vpředu čtyřhranné hlavní podélníky (takzvané nosy), kdežto řada osm dostala osmihranné, podobně jako před časem popisovaný roadster Z1. Design, jehož tým vedl Claus Luthe, svou přídí poněkud evokoval někdejší super kupé M1 z pera Paula Bracqa. Šlo zejména o nízkou čelní stěnu s úzkými ledvinami a již vzpomínanými spícími světlomety. V nich se ukrývala jak potkávací, tak dálková a také mlhová světla. V nárazníku našly své místo ukazatele směru a pomocná dálková světla v roli světelné houkačky. Hladké linie bez zbytečných rušivých prvků se podepsaly pod skvělou aerodynamiku se součinitelem čelního odporu vzduchu 0,29.

Integrál není jen v matice

Výše zmíněná příbuznost s řadou 7 E32 je zřejmá třeba z konstrukce přední nápravy. Ta využívá dodnes uplatňovanou konstrukci u značky BMW čítající dvojici spodních ramen. Dole se tak těhlice otáčí na dvou čepech. Celek doplňuje obvyklá tlumičová vzpěra. Že šlo o jiné auto, dokazuje zavěšení zadních kol. U řady E32 výrobce uplatnil známou, byť pokročilejší kyvadlovou- úhlovou nápravu. Pro kupé řady 8 ale BMW připravilo zcela nové zavěšení, takzvanou integrální nápravu. Ta využívala pět ramen na každé straně. Trojici příčných uložených v nápravnici doplňovalo podélné rameno, která bylo navíc s horním příčným spojeno svislým krátkým integrálním ramínkem.

Dnes má tuto konstrukci mimo jiné třeba Ford Mustang. Šlo o druhý víceprvek mnichovské značky po zavěšení Z-Axle roadsteru Z1 (a později řady 3 E36 a E46). Z hlediska vývoje techniky je opravdu zvláštní, že v novější řadě 7 E38 z roku 1994 BMW integrální zadní nápravu neuplatnilo, když pro sedmičku konstruktéři navrhli jinak pojatý čtyřprvkový závěs. To znamená, že v 90. letech mělo BMW tři různé víceprvkové nápravy napříč svými modely. Dnes, v době, kdy auta sdílejí snad vše nejen napříč jednou značkou, ale hned několika, je takové plýtvání invencí, a zejména penězi až neuvěřitelné…

Zpět k osmičce. Aby BMW vyhovělo odlišným nárokům, nabízelo od začátku tři verze odpružení. Modely se samočinnou čtyřstupňovou převodovkou ZF 4HP – 24 EH dostaly dle dobových údajů měkčí odpružení, zatímco mnohem méně žádaná verze s manuální šestistupňovou převodovkou měla odpružení tužší. Třetí možností bylo si připlatit za elektronickou regulaci tlumičů EDC III.

Řízení je u řady 8 maticové kuličkové od ZF s převodem ve střední poloze 15,4 : 1 standardně vybavené posilovačem Servotronic s proměnnou účinností v závislosti na rychlosti jízdy. Při jízdě malou rychlostí měl posilovač nejvyšší účinnost, naproti tomu při rychlé jízdě skoro neposiloval. „Problém je, že řízení občas teče, a hlavně v něm s rostoucími ujetými kilometry vznikají vůle,“ říká na úvod k 850i majitel auta, které vidíte na fotkách, Martin Bittner, který si s řízením svého vozu užil své. „Převodku řízení jsem vymontoval a odeslal do specializované firmy v Německu na repasi. Převodka se mi vrátila, ovšem již během instalace přišel šok. Auto mělo na každou stranu různě velký rejd. Přitom repase vyšla na více než 600 eur (15.000 korun) a to nepočítám dopravu. Naštěstí byla firma korektní, takže po druhém zaslání se mi převodka vrátila již pořádku. Zřejmě to mechanik špatně složil,“ vypráví Martin Bittner zkušenosti s vlastnictvím osmsetpadesátky.

BMW řady 8 má i specifické takzvané polostrojní brzdy. Namísto i dnes obvyklého podtlakového posilovače je uplatněn hydraulický. Zdrojem tlaku posilového účinku je čerpadlo, které je společné pro posilovač řízení (je zdvojené). Brzdy ale mají navíc zásobník tlaku podobný kouli hydropneumatického pérování starších citroënů. „Koule našla své místo v levém předním podběhu, a pokud s lety netěsní, lze ji dosud bez problémů sehnat,“ dodává Bittner. Popisované BMW jezdí na pneumatikách o dnes nezvyklém rozměru 235/50 R 16. Podle Martina Bittnera je problém je v současné době sehnat. Jednou za čas je vyrobí třeba Toyo. Pokud neuspějete zde, nezbývá než zkusit shánět starší.

Jen jeden

Řada 8 uvedla celou řadu technických novinek, z nichž mnohé se začaly masově využívat až o deset let později. Zatímco třeba takzvaná integrální přední sedadla, u nichž jsou všechny tři úchyty bezpečnostního pásu na jeho kostře, uvedl o půl roku dříve Mercedes SL R129, v elektronické výstroji bylo BMW vždy na vrcholu mezi výrobci automobilů.

850i bylo prvním vozem na světě, kde se uplatnilo elektronické zapojení multiplex, jinak řečeno, první auto s datovou sběrnicí. Ano, tím, čím jsou moderní auta doslova protkaná. Tehdy ještě nešlo o známý CAN (Controller Area Network), vyvinutý sice už v 80. letech Boschem speciálně pro auta coby paralela k tehdy využívané letadlové sběrnici ARINC 429, ovšem uplatněný poprvé na Mercedesu třídy S W140 v roce 1991, ale i síť pojmenovanou I-BUS.

Na rozdíl od CAN (a letadlového ARINC), které pracují se dvěma paralelními vodiči, využívala síť I-bus pouze jediný vodič, jenž tak slouží jak pro vysílaná, tak také pro přijímaná data. I-bus byl v případě řady 8 využit pouze pro komfortní výbavu. Díky tomu mohlo 850i nabídnout do té doby nevídané funkce. Třeba elektricky ovládaná okna byla vybavena zátěžovým okruhem, který bránil přiskřípnutí ruky, pokud ji tam pasažér nechal.

Jinou funkcí, kterou umožnila datová sběrnice je ovládání skel a střešního okna klíčem v zámku. Pokud jej podržíte v krajní poloze, lze jím otevřít/ zavřít jak okna, tak i střešní okno. Nebo funkce, kdy auto po překročení rychlosti 160 km/h samo zavře otevřená přední okna. „V tomto případě ovšem ochrana ruky nefunguje, o čemž jsem se sám přesvědčil,“ říká k BMW 850i jeho majitel Martin Bittner. A dodává: „Samostatnou kapitolou jsou programované přední stěrače a také ostřikovače čelního skla. Stěrače mají hned několik poloh, navíc interval stírání závisí nejen na rychlosti jízdy, ale lze ho definovaným postupem i měnit. Pokud stěrače fungují, jak mají, je to skvělé, bohužel s lety se projevují některé rébusy inovativní techniky, takže občas se stane, že zůstanou viset v některé mezipoloze,“ prozrazuje Martin Bittner zkušenosti z provozování osmsetpadesátky.

Vzhledem k technické úrovni překvapuje, že původní vozy neměly dokonce ani airbag ve volantu, jak dokazuje krátce vyzkoušený vůz z roku 1991. Airbag byl tehdy jen za příplatek, pokud jej měl navíc i spolujezdec, zabral horní rozměrnou schránku. Ta spodní naštěstí zůstala zachována.

Kam se to vlastně lije?

Jinou zvláštností jsou ostřikovače čelního skla a reflektorů. Jejich komplikovanost je až zarážející. „Ostřikovač zde má čtyři! čerpadla. Hlavní nádrž o objemu devět litrů je vzadu přístupná ze zavazadlového prostoru, v motorovém prostoru najdete dvě další nádrže, které jsou ale jen pomocné,“ říká Bittner. Ze zadní nádrže se kapalina dopravuje nejprve dopředu do větší ze zmíněných nádob. „Menší slouží pro intenzivní ostřik čelního skla, druhá, větší, pro standardní ostřik skla a reflektorů. Každá má vlastní čerpadla, přičemž čerpadlo ostřiku světel často selhává a k dispozici od BMW už coby náhradní díl není,“ vypráví Bittner. Trysky ostřikovačů čelního skla jsou vyhřívané a spouštějí se samočinně podle teploty okolí. Opět technika v době vzniku vozu nevídaná.

Jinou inovativní techniku představovalo vyhřívání a klimatizování kabiny. Řada 8 byla vždy vybavena plně samočinnou dvouzónovou klimatizací, převzatou z řady 7 E32, kde se však jednalo o příplatkové vybavení (s výjimkou 750i/iL). Ovládací panel se obešel bez později nezbytných displejů. Vystačil si „pouze“ s devíti tlačítky rozdělenými do tří skupin po třech a třemi otočnými ovladači nastavení teploty pro levou/pravou stranu a rychlosti proudění vzduchu. Jeho směrování bylo možné také nastavit odděleně pro řidiče a spolujezdce. Vše řídilo třináct krokových elektromotorků integrovaných do jednotky topení/ventilace.

„Klimatizace využívala tehdy běžné chladivo R12, které se již léta nepoužívá, a s jeho náhradami nejsou dobré zkušenosti. Mnohem lepším řešením je instalace přestavbové sady na ekologičtější a dodnes běžně dostupné chladivo R134A,“ informuje Martin Bittner.

S klimatizací a ventilací se pojí ventily topení. Jsou zde dva. Pokud selžou, auto pořád topí. „Výměna obou je drahá, neboť stojí přibližně 400 eur, tedy 10.000 korun. Přesným opakem je oprava, nebo spíše repase, která, pokud věci rozumíte, vás vyjde na pouhých 30 korun,“ říká Bittner. V čem závada spočívá, ptáme se? „Uvnitř každého ventilu jsou gumové měchy, které se s lety rozpadnou. Lze je ale koupit coby opravnou sadu, případně nahradit sadou vhodných o-kroužků,“ informuje Martin Bittner.

U ventilační soustavy ještě chvíli zůstaneme. Jeho ventilátor řídí takzvaný ježek (součástka, z níž vede množství různě dlouhých hrotů coby elektrických odporů). Pokud odejde, běží ventilátor třeba pouze na jednu rychlost.

Všechno je tady dvakrát

BMW 850i bylo a do jisté míry stále je vozem superlativů. Dokazuje to rovněž jeho pohon, kterým je v případě 850i první německý poválečný vidlicový dvanáctiválec M70 s úhlem rozevření řad válců 60 stupňů. Při cestě ze sedanů 750i/iL do dlouhé přídě 850i prodělal jen drobné změny, z nichž zmíníme úpravy sacího potrubí a přemístění palivového vedení. S vrtáním 84 mm při zdvihu 75 mm je agregát výrazně podčtvercový. Mechanika dvanáctiválce byla překvapivě jednoduchá, když agregát vystačil se dvěma ventily na válec a rozvodem 2 x OHC. Pohon rozvodů je řešen řetězem. Mnohem zajímavější byla technologie výroby bloku, který je celohliníkový z nadeutektické hliníkové slitiny se zvýšeným obsahem křemíku bez vložených litinových válců. Ty nahradila technologie alusil.

Již tradičně BMW uplatnilo plně elektronické vstřikování a zapalování Bosch DME (Digital Motor Electronic) M 1.7. Problém je, že takový systém byl dostupný pouze pro šestiválec, tudíž museli konstruktéři uplatnit dvě tyto soustavy. Jsou zde dvě řídicí jednotky, dva šestiválcové rozdělovače nasazené na vačkových hřídelích, dvě elektronické škrticí klapky, dva snímače hmotnosti nasávaného vzduchu na principu odporového drátu (HFM) a dva sací filtry. Impozantní motor platí za odolný, jakkoliv má své rébusy. „Třeba chladiče rády praskají, přičemž samočinná převodovka jej má integrovaný do chladiče motoru. Téměř vždy to praskne na straně v přechodu, kde vedou čtyři hadice,“ dodává Martin Bittner.

Podle jeho zkušeností je obtížná i výměna zapalovacích svíček. Svíčku sice koupíte za 100 až 150 korun, problém je, že vyměnit tu pro 11. a 12. válec znamená demontovat zmíněné ventily ovládání topení. Jinak k nim není přístup.

Občas zlobí krokové motorky škrticích klapek, což se projeví tak, že klapky při jízdě v nízkých otáčkách spadnou samovolně do režimu volnoběhu (a tedy se zavřou). Zkušenosti ukazují, že dvanáctiválec nemá rád dlouhodobou vysokou zátěž. „Při velmi rychlé jízdě na dálnici se hůře chladí zadní válce na obou stranách motoru,“ dodává Bittner.

A na závěr jednu perličku „Motor má dva katalyzátory, které se nejdřív potřebují pořádně ohřát, než začnou fungovat. To mě málem vypeklo na měření emisí, kam jsem přivezl auto na vleku, a po zavedení měřicí sondy do výfuku u nezahřátého motoru byly všechny hodnoty pekelně dlouho v červených číslech. Najednou ale jako mávnutím kouzelného proutku prudce klesly do zelených, takže jsem prošel bez problémů,“ uzavírá povídání o BMW 850i Martin Bittner.

Technická data BMW 850i (1989 až 1995) Motor zážehový vidlicový dvanáctiválec umístěný vpředu podélně Válce, ventily, rozvod dva ventily na válec, rozvod OHC, 12 ventilů Objem 4988 cm3 Výkon 220 kW při 5200/min Točivý moment 450 N.m při 4100/min Převodovka samočinná čtyřstupňová Pohon zadních kol Zavěšení nezávislé zavěšení vpředu dvě spodní ramena a vzpěry McPherson, vinuté pružiny,vzadu nezávislé zavěšení s pěti rameny na každé straně a vinutými pružinami a stabilizátorem Pneumatiky 235/50 R 16 Rozvor 2684 mm Vnější rozměry 4780 x 1855 x 1340 mm Pohotovostní hmotnost 1790 kg Zavazadlový prostor 360 litrů Největší rychlost 250 km/h (omezovač) Zrychlení 0-100 km/h 7,4 (s manuální převodovkou 6,8) s Průměrná spotřeba 12,9 l na 100 km (samočinná převodovka) Palivová nádrž 90 litrů Pořizovací cena (1990) 130 000 DM

Za volantem BMW 850i

Přiznám se, že BMW řady 8 je mým velmi oblíbeným autem už od roku jeho vzniku, kdy jsem jej coby školák viděl někde v časopise. Ale až po více než třech desetiletích mi bylo dopřáno sevřít jeho volant. Pokud máte pocit, že osmiválec běží kultivovaně a řadový šestiválec ještě tišeji, pak vyzkoušení dvanáctiválce přináší v tomhle zcela nový a jinde nevídaný rozměr. Dynamika je impozantní, nikoliv však razantní. Auto zrychluje silně, ale zcela plynule jakoby mimochodem. Prostě žádné drama, jaké známe třeba z moderních ostrých turbo-čtyřválců s podobným výkonem. Asi nejblíže má k charakteru dvanáctiválce elektromotor. Pouhé čtyři kvalty převodovky jsou na první pohled málo. Jenže pružnost V12 je taková, že by stačily převody snad i pouhé tři, aniž by to nějak vadilo. Naopak, méně kvaltů, které jsou navíc velmi dlouhé, umožňuje ještě intenzivněji pocítit ten plynulý tah „dvanácti hrnků“ pod dlouhou kapotou. Výkon 300 koní ale není z objemu pěti litrů nijak zázračný. Na druhou stranu kompresní poměr je pouhých 8,8 : 1 a motor mohl jezdit na bezolovnaté palivo s oktanovým číslem pouhých 91 VM. Šlo jednoznačně o službu USA.

Stalo se obětí recese

Kupé řady 8 E31 se narodilo do trochu nešťastné doby. Začátek 90. let rozhodně takovým autům příliš nepřál. Také start byl pomalý. V roce uvedení, tedy 1989, se vyrobilo pouhých 47 aut. Nejplodnější byl rok 1991, kdy brány fabriky opustilo plných 9517 kusů, aby v roce následujícím produkce rapidně klesla na pouhých 2453 aut. V posledním roce 1999 vzniklo jen 308 kusů, o rok dříve 663 aut.