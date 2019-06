BMW Z4 sDrive30i vs. M40i – Komu stačí čtyřválec

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

O aktuálním BMW Z4 se popsaly stohy stránek hlavně v souvislosti s tím, že jeho techniku využívá také napjatě očekávaná Toyota Supra páté generace. Jenže i roadster mnichovské značky je sám o sobě zajímavým vozem, který navíc ukazuje, že jeho různé verze dokážou poskytnout různý charakter.

V jednu chvíli se nám totiž v redakční garáži sešly hned dva exempláře „zet-čtyřky.“ Vrcholné šestiválcové Z4 M40i s výkonem 250 kW a čtyřválcové sDrive30i s motorem o výkonu 190 kW. Jak jejich srovnání dopadlo? Je šestiválec opravdu o tolik lepší, nebo si klidně vystačíte se čtyřválcem?

Naživo jsou krásná

V době své premiéry BMW Z4 vzbudilo množství kontroverze, mnozí fanoušci o něm prohlašovali, že jeho design je podivný a z některých stran neforemný. Nic ale nemůže být vzdálenější pravdě, v redakci nás totiž tvary nové Z4 nadchly. Líbí se nám příď s nízkými, ale širokými ledvinkami, jejíž retro nádech lehce evokuje někdejší krásné „Bondovo“ BMW Z8. Zajímavostí jsou světlomety s „andělskýma očima“ nad sebou a ne vedle sebe, což je detail použitý u BMW vůbec poprvé. Naopak záď s úzkými koncovými světly je spíše moderní, celkově se nám ale auto zdá sladěné ze všech stran.

M40i agresivní výraz dále zdůrazňuje upravenou přídí s charakteristickým předním nárazníkem, specifickou maskou chladiče nebo vzadu lichoběžníkovými koncovkami výfuku. A když to zabalíte do příplatkového oranžového laku Frozen Orange testovaného kousku, dostanete opravdu šmrncovně vypadající automobil. On i ten modrý exemplář (lak Misano Blue) vypadá dostatečně sportovně, a to díky provedení M Sport, které se proti výchozí verzi též liší odlišným nárazníkem nebo většími koly.

S délkou 4.324 mm se Z4 mezigeneračně natáhla o 85 mm, zároveň se ale rozvor náprav zkrátil kvůli snaze o větší agilitu o 26 mm. Tomu pomáhá též rozšířený rozchod kol - o 98 mm vpředu a 57 mm vzadu. Zároveň je auto s výškou 1.304 mm o 13 mm vyšší a s šířkou 1.864 mm o neskutečných 74 mm širší. Výsledkem je tak velice agresivní postoj. Z4 vypadá nízké a široké, přesně tak, jak se od roadsteru očekává.

Autu to navíc sluší s nataženou i složenou střechou. Elektricky ovládaná střecha je samozřejmě plátěná, jak je dnes zvykem, a za záda posádky se schová za pouhých 10 sekund. Neukrývá se totiž pod nějaký kryt, ale jen se složí za zadní sedadla. Celý proces přitom může probíhat až do rychlosti 50 km/h.

Uvnitř vše, jak má být. Téměř

Zvenčí se nám nové BMW Z4 moc líbí, ale co uvnitř? Ani tady se bavorští nenechávají zahanbit a nabízejí interiér, který lahodí oku. Většinu ovládacích prvků už dobře známe z jiných bavoráků – multimediální systém, panel pro nastavování teploty či volič samočinné převodovky s otočným ovladačem infotainmentu nejsou pro fandy německé automobilky ničím novým.

Nechybí ani volant se silnějším věncem a digitální přístrojový štít. K němu máme jedinou výtku – snaží se zobrazit co nejvíce informací a na úkor toho působí poněkud nepřehledně. Tachometr navíc číslovkou nezdůrazňuje obligátní limity jako 50 km/h, 90 km/h, 130 km/h. Naopak zmiňovaný otočný ovladač musíme opět pochválit. V době, kdy nás výrobci nutí vyťukávat adresu do navigačního systému ručně na displeji, je tento prvek efektivním zpestřením, které v praxi funguje nejlépe.

Skvělý je také řidičský posez uvnitř. Sedíte opravdu nízko, zároveň ale máte překvapivě hodně místa kolem sebe. Přístrojová deska není tak obří a tvůrcům se podařilo zredukovat také středový tunel, takže ani ten vám při pohodlném rozvalení se nebude nijak bránit. Místo tu tedy je, zároveň jsou ale všechny důležité prvky na dosah ruky. Zkrátka tak, jak to má u auta se sportovním charakterem být.

Pochvalu si zaslouží také sedačky. Nejen jejich opravdu nízké ukotvení, ale i šířka sedáku a opěradla, kterým sekunduje výrazné boční vedení. Jde tedy o ideální kompromis mezi dostatečným prostorem, ale zároveň sportovním charakterem sezení, který vás při ostrém projíždění zatáček podrží.

Z4 je sice čistě dvoumístným vozem, ale místa na drobné předměty tu zůstalo až až. Komu by nestačila velká schránka ve středovém tunelu, ten může další věci uložit do síťky za sedačkami. Je ale poměrně nízká, a tak se vám občas stane, že z ní při prudkém brzdění něco vypadne. Když to bude zrovna nová kabelka vaší přítelkyně, pochvaly za nalezení ideálního brzdného bodu se rozhodně nedočkáte...

A pokud by vám i tohle přišlo málo, přijde vhod zavazadelník. Objem 281 litrů sice na papíře není nijak ohromující, v praxi ale přináší místa dostatek. Minimálně na poměry sporťáků. Je dostatečně dlouhý a na maličkosti můžete také tady využít schránky se síťkami (za podběhy).