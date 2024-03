Británie se zaměří na nešvar, který českým řidičům už roky pije krev

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Stejně jako se v Česku podle zákona jezdí vpravo i na tříproudé dálnici, je třeba v Británii k jízdě užít levého krajního pruhu. V prostředním či pravém (u nás levém) se smí jet jen tehdy, když je to třeba k předjíždění či objíždění. A stejně jako v Česku toto pravidlo i v Británii řada motoristů ignoruje a působí tak komplikace všem ostatním.

Tamní výzkum mezi 2.500 lidmi od 16 do 75 let zjistil, že 32 % lidí občas jede bezdůvodně v prostředním či pravém (tj. „rychlém“) pruhu a 5 % lidí to dělá pořád. Proto vzniká kampaň, která poběží na sociálních sítích, v rádiu a v televizi, která řidičům připomene pravidla jízdy v pruzích. Přidá také odkaz na pravidlo č. 264 tamního silničního kodexu, který říká, že „zůstávání v prostředním pruhu narušuje plynulost dopravy a může být nebezpečné tím, že způsobí zahuštění dopravy a zvyšuje riziko nehody“.

Kampaň přidá také doporučený bezpečný odstup 2 s od vozidla vpředu, resp. 4 s, pokud je špatné počasí nebo člověk táhne přívěs. K tomu je důvod ve více než pětině motoristů, kteří se ve výzkumu přiznali k nedodržování bezpečného odstupu. To podle britského webu Autocar, který o kampani zpravuje, přispívá k osmině nehod na britských dálnicích.

„Zlozvyky mohou učinit z jízdy po dálnicích náročnou věc, protože ti, kteří jedou v nesprávném pruhu nebo nedodržují bezpečný odstup frustrují ostatní a snižují jejich pocit bezpečnosti. Naše kampaň má za cíl motivovat motoristy k tomu, aby udělali drobné změny, které budou mít pozitivní vliv na ně samotné i na ostatní účastníky provozu,“ říká Sheena Hagueová, šéfka oddělení silniční bezpečnosti organizace National Highways, která v Británii spravuje silnice vyšších tříd.

Podle výsledků studie je 34 % lidí frustrováno nesprávnou jízdou v pruzích ostatních. Nedodržování bezpečného odstupu jako problém vidí 67 % dotazovaných. „Bezdůvodná jízda v prostředním pruhu a nedodržování bezpečného odstupu jsou mnohem víc, než jen otravnou věcí pro ostatní. Vystavuje to všechny na silnicích riziku,“ říká Rod Dennis, mluvčí divize silniční bezpečnosti Královského automobilového klubu (RAC).

Připomeňme, že v Británii za oba tyto prohřešky hrozí pokuta 100 liber (téměř 3 tisíce korun) a tři trestné body. V Česku za ně hrozí pokuta do 1.500 korun příkazem na místě nebo 2–5 tisíc korun ve správním řízení.