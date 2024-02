Řidiči v Česku často chybují při jízdě ve třech pruzích. Přitom je to tak jednoduché

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Paragraf 12 Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. to říká jasně: Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Jednoduchá poučka, kterou by mělo pochopit i malé dítě, řeknete si. Jenže realita je úplně jiná. Zatímco ve všední dny, kdy neplatí omezení, jsou levé pruhy obsazené pomalými kamiony, pro které je Česko klíčovou tranzitní zemí, o víkendech, zejména v neděli, už ale krajní pruh obvykle zeje prázdnotou. Týká se to přitom i stoupacích pruhů, které jsou určeny pro vozidla jedoucí v daném úsek do 80 km/h, ale i pro ostatní pomalejší účastníky silničního provozu. Sám to vidím pokaždé, když se vracím z chalupy na Vysočině.

Na rozšířených úsecích D1 totiž většina řidičů nerespektuje zmíněný paragraf a v prostředním pruhu, který stejně jako ten pravý slouží výhradně pro předjíždění, zavazí. Obvykle se horní hranici dálničního rychlostního limitu ani zdaleka neblíží, přesto mají nepochopitelnou potřebu blokovat provoz. A z vlastní zkušenosti vím, že tenhle přestupek nepáchají pouze Češi, ale i Němci, Slováci, Rakušané, Maďaři a další.

Video se připravuje ...

Za bezdůvodnou jízdu v jiném než pravém pruhu přitom hrozí pokuta až 2000 Kč, ve správním řízení ještě o 500 korun více. Policie se sice na tenhle nešvar v poslední době zaměřuje více, já však během jedné stokilometrové jízdy po D1 takových hříšníků potkám vyšší desítky. Hlídek dálniční policie ovšem vidím minimálně. Navíc většinou stojí u sjezdů a měří rychlost.