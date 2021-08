Bugatti Bolide se nakonec možná dočká výroby, na silnicích se ale neobjeví

Automobilka Bugatti sice na podzim roku 2019 oznámila, že končí s překonáváním rychlostních rekordů, o rok později však představila koncept Bolide, který svými parametry šokoval. Díky kombinaci výkonného motoru a optimalizované aerodynamiky totiž sliboval maximální rychlost až 500 km/h, na kterou měl zrychlit během 20,12 sekundy.

Někdo by si mohl myslet, že jde jen o koncept, který se nikdy neobjeví jinde než na propagačních videích a promofotkách. Automobilka se však s vozem nechala několikrát přistihnout během testování na okruhu a prototyp s pořádně hlasitým motorem byl spatřen také na několika akcích.

Podle webu TheSupercarBlog navíc Bugatti údajně zvažuje, že Bolide bude vyrábět. Na silnicích se ale rozhodně neobjeví. Pokud by se spekulace potvrdily, mohl by se model Bolide stát ultra-exkluzivním okruhovým speciálem, který bude vyroben jen ve velmi omezeném množství.

Díky absenci homologace pro silniční provoz by si produkční Bolide mohl ponechat své extrémní tvary, díky kterým by měl vynikat na závodních okruzích. Je však pravděpodobné, že případní majitelé tohoto vozu ho spíš uloží do sbírky, než aby pokoušeli jeho možnosti. Výroba by totiž měla být omezena na 40 kusů, přičemž cena jednoho by se měla pohybovat okolo 5 milionů eur (cca 127 mil. Kč).

Připomeňme, že pod kapotou konceptu Bolide má být uložen 8,0litrový motor W16 se čtyřmi turbodmychadly, který by měl nabídnout nejvyšší výkon 1361 kW (1850 k) a 1850 Nm točivého momentu – tedy nejlepší parametry ze všech jeho dosavadních aplikací. Díky masivnímu využití karbonu a titanu by se pak hmotnost měla pohybovat pouze okolo 1.240 kilogramů.

Společnost Bugatti navíc v době uvedení konceptu zmiňovala, že podle simulací by měl být Bolide schopen zajet kolo na Nürburgringu v čase 5:23,1. Bolide by se tak dostal neuvěřitelně blízko dosavadnímu rekordu, který drží závodní Porsche 919 Hybrid Evo s časem 5:19,546. Šlo však pouze o simulace.