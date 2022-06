Cadillac Celestiq bude elektrickou vlajkovou lodí značky. A zřejmě hodně drahou

Americká automobilka Cadillac by měla příští měsíc odhalit koncept luxusního elektrického sedanu jménem Celestiq.

A půjde o studii, která předznamená příjezd skutečného produkčního vozu. Celestiq má totiž v blízké budoucnosti zastat roli vlajkové lodi tradiční značky. Vůz by dokonce měl být do velké míry vyráběn ručně.

Cadillac si zřejmě dokonce troufne na lídry v superluxusním segmentu - značky Bentley a Rolls-Royce. Naznačuje to předpokládaná cena, která by podle některých zdrojů měla začínat na částce okolo 300 tisíc dolarů, což je v přepočtu asi 7 milionů korun. A to Cadillac ještě údajně zákazníkům nabídne, že si vůz mohou přizpůsobit vlastnímu vkusu. Mluví se například o zakázkových dřevěných dekorech.

Co se výbavy týče, automobilka slibuje další posun v oblasti autonomního řízení, dále obrovský displej táhnoucí se přes celou šířku palubní desky, nebo velké střešní okno, u něhož si cestující budou moci na čtyřech segmentech nastavit individuální úroveň zatemnění.

Sedan by měl využít platformu koncernu General Motors s názvem Ultium, kterou známe například z nového elektrického pick-upu Hummer EV. Dále se počítá s pohonem všech kol, řízením na obou nápravách, nabíjením o výkonu až 350 kW a dojezdem přes 600 kilometrů.

A i když by se nám koncept měl ukázat v nejbližších týdnech, na sériové auto si zřejmě počkáme do konce roku 2023. Zajímavé přitom je, že Cadillac údajně počítá s produkcí pouhých 500 kusů ročně.