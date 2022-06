Hummer a Cadillac v Evropě? Pokud ano, tak s elektromobily

Skupina General Motors se možná vrátí na starý kontinent. Nejnovější elektrické modely od amerických značek Hummer a Cadillac by si mohly v budoucnosti najít cestu do Evropy.

Posledním působením na evropském trhu bylo ze strany General Motors vlastnictví značek Opel a Vauxhall, které americký koncern prodal dnešní alianci Stellantis. Mimo Chevrolet Corvette prodávaný ve velmi malém objemu to znamenalo dočasné přerušení působení General Motors na starém kontinentu.

V americkém automobilovém koncernu se však nyní uvažuje o návratu. Do Evropy by se v oficiální podobě mohly dostat zaběhlé americké automobilky Hummer a Cadillac. Brzdíme nadšení, v žádném případě nelze počítat s hlasitě burácejícími osmiválci. Obě automobilky by na evropský trh dorazily s elektrifikovanou nabídkou.

“Je tomu pět let, kdy jsme prodali Opel společnosti PSA, která je nyní Stellantis. Proti prodeji spalovacích motorů nemáme vůbec žádné výhrady, ale díváme se hlavně na příležitost v růstu v oblasti prodeje elektrických vozů, a to třeba i v Evropě,” prohlásila generální ředitelka skupiny GM Mary Barra. Od General Motors není nic oficiálně potvrzeno, ale pokud generální ředitelka koncernu nahlas mluví o možné expanzi do Evropy, je dobré brát tyto informace vážně.

S čím by se mohly automobilky Cadillac a Hummer ukázat v Evropě? Cadillac začal letos prodávat elektrický crossover Lyriq, který má na délku téměř pět metrů. Baterie o kapacitě 100,4 kWh zajišťuje dojezd 483 km s možností DC nabíjení o 190 kW. Výkon Cadillacu Lyriq dosahuje 255 kW (347 k), točivým moment pak 440 Nm.

Hummer pro změnu nabízí elektromobil s jednoduchým názvem Hummer EV. Zde nastává pro evropský trh zásadní problém. Elektrický Hummer má pohotovostní hmotnost 4,1 tuny, na což vám v Evropě nestačí řidičský průkaz skupiny B. Baterie o kapacitě 212,7 kWh totiž váží neuvěřitelných 1,3 tuny. Pro Evropu by se tak pravděpodobně musela představit “light” verzi Hummeru, případně dostat výjimku v legislativě, což je méně pravděpodobné.

Pokud skutečně k expanzi těchto amerických značek dojde, nebude to hned. S postupem času se tak samozřejmě paleta elektrických modelů u Cadillacu i Hummeru jistě rozšíří.