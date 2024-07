Český cybertruck se málem utopil na Slovensku. Nemohl vyjet z jezera

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Futuristická Tesla Cybertruck se u nás sice oficiálně neprodává, ale už se v Evropě objevují první kousky importované ze Spojených států amerických. V Česku se nejnovější tesla objevila relativně nedávno, ale teď tu pro vás máme další senzaci. Na sociálních sítích se totiž objevilo krátké video s novým českým cybertruckem, který se snaží vyškrábat z vody.

Na Instagramu jsme objevili český cybertruck, který se vyrazil brodit na Slovensko do jezera nedaleko Bratislavy. Rozhodli jsme se k tomu na internetu najít více informací a zjistili jsme, že tento konkrétní cybertruck do Česka přivezl startup Cybertruck.cz a aktuálně pracuje na individuální evropské homologaci a registraci do silničního provozu. Oficiálně se však v Evropě prodávat nemůže kvůli ostrým hranám karoserie.

Český cybertruck je údajně jedním z prvních v Evropě a na Instagramu jej můžeme vidět při testování jízdního režimu Wade Mode. Ten je integrovanou funkcí vozu a umožňuje mu brodit se vodou do hloubky až 81 centimetrů. Aktivace tohoto režimu trvá asi deset minut a pro správnou funkčnost musí být vysokonapěťový akumulátor i další komponenty elektropohonu bezpečně utěsněny.

Na krátkém videu ze Slovenska však můžete vidět, že se mu z vody příliš nechce. Třítunové monstrum s pohonem všech kol se totiž beznadějně propadá do směsi bláta a kamenů. Fyzikální zákony zkrátka neoklame ani ta nejmodernější technika.