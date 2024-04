Chorvatská rallye po 2. dnu: Lídra Neuvilla pronásledují toyoty

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Do 11,6 sekundy má za sebou dva pronásledovatele s vozy Toyota GR Yaris Rally1, kterým i jsou Velšan Elfyn Evans a Francouz Sébastien Ogier. Evans je aktuálně druhým mužem v pořadí MS.

Lídr měl lepší náladu

Všichni tři jezdci továrního týmu Hyundai měli na odpolední sekci zkoušek k dispozici dvě tvrdé, dvě měkké a dvě mokré pneumatiky, zatímco trojice Toyoty měla čtyři měkké a dvě mokré. To dalo Toyotě navrch v prvních dvou rychlostních zkouškách odpolední sekce, kdy pršelo. Navzdory zjevné nevýhodě dokázal Neuville získat zpět vedení na RZ14, když o něj přišel o zkoušku dříve s Evansem. Ke dvěma nejrychlejším časům z dopoledne přidal výhry na dalších dvou rychlostních zkouškách a s náskokem 4,9 sekundy půjde do závěrečných čtyř erzet nedělního programu. zatímco v pátek večer byl Neuville zjevně roztrpčený, o čtyřiadvacet hodin později byl v mnohem pohodovějším rozpoložení. „Není to velký náskok, ale měli jsme skvělý den. Navzdory nedokonalému výběru pneumatik jsme byli schopni uhájit naši pozici,“ prohlásil obrýlený Belgičan.

Video se připravuje ...

Ogier řešil zavěšení a krizovku

Evans vyhrál během soboty sice jen jednou zkoušku, ale v šesti dalších patřil vždy mezi nejrychlejší tři. Jeho ztráta 4,9 sekundy před závěrečným dnem je rozhodně „hratelná“ v boji o vítězství. V cíli dne však příliš sdílný nebyl: „Co mohu říci. Byl to dobrý den, ale nemohl jsem úplně stačit tempu Thierryho,“ poznamenal ostrovní jezdec.

Necelých sedm sekund za ním je osminásobný světový šampion Sébastien Ogier, který byl během dne také jednou nejrychlejší na rychlostní zkoušce. „Dopoledne jsme trochu bojovali se zavěšením, měli jsme tam kvůli tomu jednu krizovku. Odpolední déšť nám vyhovoval díky volbě pneumatik, ale nebylo ho tolik, aby nám to dalo zásadnější výhodu. Upřímně řečeno jsem z dnešních kilometrů neměl nejlepší pocit,“ prohlásil Ogier v cíli dne.

Kromě dvou změn na prvním místě, kdy se dostal do vedení Evans, aby o něj vzápětí přišel, nedošlo během sobotního dne k významným změnám v pořadí. Pouze jedenáctý Brit Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2) přišel o jedno místo ve prospěch Fina Samiho Pajariho (Toyota GR Yaris Rally2). Výrazně si polepšil jediný český jezdec na této soutěži Filip Kohn (Ford Fiesta Rally3). V celkovém pořadí si polepšil z 28. na 23. místo a v klasifikaci kategorie WRC3 se dokonce posunul z šestého na třetí místo.

Pravidla bodování rallye

Od letošního roku je šampionát bodovaný novým způsobem. Posádky dostávají body za nejrychlejší časy po pátku a sobotě. Samostatně jsou bodovány výsledky dosažené v neděli. Aby si posádky body za první dva dny připsaly, musí úspěšně zdolat také závěrečnou nedělní etapu. V platnosti zůstává i bodování výsledků závěrečné rychlostní zkoušky Power Stage.

Sobota – 1. - 18 bodů; 2. – 15; 3. – 13; 4. – 10; 5. – 8; 6. – 6; 7. - 4; 8. – 3; 9. – 2; 10. – 1.

Neděle – 1. – 7 bodů; 2. – 6; 3. – 5; 4. – 4; 5. – 3; 6. – 2; 8. – 1.

Nedělní finále se jako obvykle odehraje na severu Záhřebu, kde se pojede dvakrát dvojice rychlostních zkoušek. Závěrečná erzeta Zagorska Sela–Kumrovec bude opět Power Stage, na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bodu.

Video se připravuje ...

Chorvatská rallye (po 16 z 20 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 2:09:46,0; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +4,9; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +11,6; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +1:15,5; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +1:35,4; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:14,2; 7. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20N Rally1) +4:00,8; 8. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +4:56,3; 9. Grjazin, Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) +7:41,4; 10. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:20,9; 11. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +8:47,2; 12. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia Rally2) +9:02,0; 13. López, Vázquez (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +10:03,0; 14. Ciamin, Roche (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +10:13,8; 15. Joona, Hussi (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +11:25,6; 16. Brynildsen, Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +11:37,5; 17. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +13:01,2; 18. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:52,1; 19. Kremer, Kremerová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +17:16,7; 20. Jürgenson, Ojo (Est./Ford Fiesta Rally3) +17:38,1; … 23. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) +20:12,5 (3. v kategorii WRC3).

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Chorvatské rallye 2024

Neděle (21. 4.) – 7.08 RZ17 (13,15 km), 8.35 RZ18 (14,24 km), 10.23 RZ19 (13,15 km), 13.15 RZ20 (14,24 km).