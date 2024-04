Chorvatská rallye po 1. dnu: Neuville a Evans remizují na první místě

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Druhé den jihoevropské soutěže slibuje napínavou podívanou, protože za oběma velkými rivaly je jen o pouhých 6,6 sekundy zpět na třetím místě osminásobný mistr světa Francouz Sébastien Ogier (Toyota).

Neuville o defektu nevěděl

Pátek byl s 119,74 kilometry měřenými kilometry nejdelším dnem soutěže. Čtyři zkoušky vedly jihozápadně od Záhřebu směrem k pobřežnímu městu Rijeka, kde se v poledne konalo přeskupení. Po zóně pro montáž pneumatik se odpoledne na zpáteční cestě do Záhřebu jely stejné čtyři erzety v opačném pořadí. Úrovně přilnavosti se neustále měnily.

Startovat první na silnici je v Chorvatsku známou výhodou, protože se jezdec vyhne nejhoršímu bahnu, které se při průjezdu každého vozu dostává na asfalt. To pomohlo především Neuvillovi, který vyhrál tři ze čtyř dopoledních rychlostních zkoušek. „Nemám způsob, jak tlačit, nějak to nefunguje. Chtěl bych jet trochu rychleji, ale je to tak, jak to je. Jsou stále složité podmínky, takže se snažím být tak opatrný, jak jen mohu,“ říkal Neuville.

Odpolední program začal také nejrychlejším časem a měl v tu chvíli k dobru jen 10,1 sekundy náskoku. Pak však přišel v RZ6 Neuvillův defekt, který ho stál rovných deset sekund. Po RZ7 se dostal na první místo Evans, ale Neuville kontroval na poslední zkoušce prvního dne a srovnal na časovou remízu po 120 měřených kilometrech. „Defekt na šesté erzetě je něco, co jsme nemohli ovlivnit. Na dalších dvou zkouškách jsem možná mohl jet ještě o něco rychleji, ale moc tomu nevěřím. Celkově nebyl první den něčím, s čím bychom mohli být spokojeni,“ komentoval situaci Neuville.

Evans zvolil trochu jinou strategii pneumatik než Neuville a svůj výběr rozdělil rovnoměrné mezi měkké a tvrdé pneumatiky. „Dopoledne to klouzalo více, než jsem čekal, ale díky výběru gum jsem s autem nemusel tolik bojovat. Odpoledne už to bylo složitější, přestože jsme stáhli ztrátu na vedoucího jezdce, ale to nebyla naše zásluha. Jsem docela zklamaný, na dlouhých úsecích jsem těžko hledal motivaci,“ řekl Evans.

Jedním z mála jezdců, kteří překonali své startovní pořadí, byl Sébastien Ogier. Vzhledem k tomu, že musel startovat šestý, přesto se dokázal dostat na třetí místo již od první erzety. V závěru dne byl nejrychlejší na RZ7 a RZ8 a dostal se na „dostřel“ vedoucí dvojici. „Vzhledem ke startovní pozici nás nečekal snadný den. Snažil jsem se tlačit od začátku dne. V sobotu to bude jiná soutěž. Dosahované průměry budou nižší, a díky počasí více uklouzanější,“ uvedl Ogier.

Oba Fordy Puma Rally1 mají nově homologovaný design zadního křídla, který byl poprvé představen právě v Chorvatsku. Adrien Fourmaux si dopoledne stěžoval na volbu pneumatik, se kterými toho nemohl moc dělat. Odpoledne byl nejprve ve třech zkouškách v řadě čtvrtý a na závěr dne přidal druhý nejrychlejší čas v RZ8. „Dopoledne to byla velká dřina, ale odpoledne jsem si to více užíval a odpovídaly tomu dosahované časy,“ komentoval francouzský jezdec úvodní den.

Jediný český zástupce v soutěži Filip Kohn (Ford Fiesta Rally3) zatím figuruje na šestém místě v kategorii. Na RZ5 dosáhl nejrychlejšího času v kategorii WRC3, což se mu podařilo poprvé v kariéře.

Chorvatská rallye (po 8 z 20 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) a Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) všichni 1:05:15,3; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +6,6; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +41,1; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +52,7; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:37,8; 7. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20N Rally1) +2:37,8; 8. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +3:07,3; 9. Grjazin, Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) +3:48,3; 10. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:19,4; 11. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia Rally2) +4:24,7; 12. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4:50,5; 13. López, Vázquez (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +5:50,8; 14. Ciamin, Roche (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +6:10,9; 15. Joona, Hussi (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +6:23,6; 16. Brynildsen, Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +6:40,7; 17. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +6:58,7; 18. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:42,7; 19. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +8:16,3; 20. Kremer, Kremerová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) a Jürgenson, Ojo (Est./Ford Fiesta Rally3) všichni +9:25,3; … 28. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) +11:33,2 (6. v kategorii WRC3).

Zbývající program Chorvatské rallye 2024

Sobota (20. 4.) – 7.31 RZ9 (15,72 km), 8.24 RZ10 (20,77 km), 10.05 RZ11 (8,78 km), 11.03 RZ12 (9,11 km), 14.31 RZ13 (15,72 km), 15.24 RZ14 (20,77 km), 17.05 RZ15 (8,78 km), 18.03 RZ16 (9,11 km). Etapa celkem 108,76 km.

Neděle (21. 4.) – 7.08 RZ17 (13,15 km), 8.35 RZ18 (14,24 km), 10.23 RZ19 (13,15 km), 13.15 RZ20 (14,24 km).