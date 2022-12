Continental VanContact Ultra: Zjišťovali jsme specifika odolné pneu pro užitkové vozy

O nových produktech výrobců pneu najdete na internetu spoustu informací. Ne vždy ale dostaneme příležitost vyrazit je prozkoumat přímo tam, kde vznikají. Nyní se nám to díky společnosti Contniental poštěstilo…

Do Otrokovic nedaleko Zlína, kde má technický zákaznický servis výrobce pneumatik Continental, jsme nevyrazili jen tak. Zajímaly nás podrobnější informace o jednom z nejnovějších produktů značky – pneumatice Continental VanContact Ultra pro užitkové automobily.

Pneumatika dle výrobce sází na tři základní pilíře – odolnost, nízký valivý odpor a kilometrový výkon. Co přesně to znamená a jak je tomu uzpůsobena jsme se v sídle společnosti zeptali specialisty technického a zákaznického servisu Michala Mudráka. Pokud vás tedy zajímají specifika pneumatiky do nejmenšího detailu, určitě mrkněte na video přiložené výše!