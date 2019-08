Další Volvo z Číny! Do Evropy se začala dovážet asijská XC60

Na čínském trhu dnes působí už kdejaká zahraniční automobilka, jen málokterá se však odhodlala k tomu, aby auta vyráběná v tamějších továrnách vyvážela také do Evropy. Volvo však k takovému kroku sáhlo, i pod vlivem svého čínského majitele, firmy Geely, v roce 2017 začala v Číně vyrábět sedan S90 také pro evropské trhy. A podle všeho se to ukázalo jako úspěšná myšlenka, jelikož nyní Volvo export z nejlidnatější země světa rozšiřuje.

Nově z Číny do Evropy začalo Volvo dovážet také SUV XC60, svůj celosvětově nejprodávanější automobil. To se sice vyrábí také ve švédském závodě Torslanda, jeho kapacita ale podle všeho nestačí, a tak poptávku pokryje i dovoz aut z Asie.

Stejně jako S90 i XC60 se z Číny do Evropy dováží vlakem. První čínské kousky XC60 podle vyjádření značky dorazily na starý kontinent na začátku měsíce. Dovezeny byly do belgického Ghentu (kde má Volvo svoji továrnu), odkud putovaly do cílových destinací. Distribuovány budou v 25 evropských zemích, a to včetně těch nejdůležitějších trhů jako Velká Británie, Itálie, Francie a Německo.

Oproti S90 se však liší místo výroby. Jestliže velký sedan se vyrábí v závodě Ta-čching (Daqing), SUV vzniká v Čcheng-tu (Chengdu). Konkrétně se tam pro Evropu produkují zážehové a plug-in hybridní varianty XC60, minimálně všechny naftové XC60 tak budou nadále vyráběny ve Švédsku.

Volvo se tak stává mezinárodním výrobcem. Už dávno nevyrábí jen v domovském Švédsku, kde dnes funguje už jen jediný jeho závod, Torslanda u Göteborgu. Továrny Kalmar, Uddevalla nebo Lundby byly dávno zavřeny. Již od poloviny šedesátých let má Volvo továrnu v belgickém Ghentu, léta produkuje auta pro tamější trh také v Malajsii.

Po převzetí automobilkou Geely pak Volvo expandovalo v Číně, kde dnes fungují tři továrny (Ta-čching, Čcheng-tu a Luqiao), kteé už nevyrábějí jen pro potřeby tamějších klientů. Nově firma vyrábí také v USA, v Jižní Karolíně, a to model S60, který se odtamtud dováží i na starý kontinent.