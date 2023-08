Mercedes-Benz pravděpodobně vrátí do nejvyšších motorizací třídy C a E osmiválcový motor AMG. Podobně jako u modelů Mercedes-AMG GT 63 a S63 se stane součástí plug-in hybridního ústrojí.

Vyřazení čtyřlitrového osmiválce AMG z modelových řad třídy C a E příznivce automobilky Mercedes-Benz rozhodně nepotěšilo. Nejnovější informace ovšem vrací milovníkům vůně benzinu naději - zasvěcené zdroje naznačují, že by se mohl tento motor vrátit jako součást plug-in hybridního systému, a to již v roce 2026!

Nejvyšší motorizace třídy C v současnosti kombinuje přeplňovaný čtyřválec s dvoulitrovým objemem a elektromotor umístěný vzadu. Toto ústrojí s poněkud košatým označením Mercedes-AMG C63 S E Performance produkuje kombinovaný výkon 671 koní. Očekává se, že bude vybavena řadovým šestiválcem, který rovněž dostane elektrickou podporu, vyžadující nabíjecí kabel.

Magazín Car and Driver s odvoláním na vysoce postavené inženýry naznačuje, že motor M177 V8 o objemu 4,0 litru je přepracován tak, aby splňoval výrazně přísnější emisní normy Euro 7. Podle těchto informací potřebují současné generace tříd C a E „drobné úpravy karoserie“, aby byly kompatibilní s motorem V8 PHEV.

Podobný plug-in hybridní pohon již využívají varianty E Performance vlajkových lodí Mercedes-AMG GT63 a S63 sedan. Název připravované motorizace zatím není znám, ale před nedávnem se médii šířila zpráva o registraci ochranné známky na označení E73, což by mohla být jedna z variant.