TEST Mercedes-Benz C 300 e kombi – Nejlepší plug-in hybrid?

Elektrifikovaná auta spojující pohon spalovacím motorem a elektromotorem se dělí na hybridy a plug-in hybridy. No a pak je tady ještě Mercedes C 300 e, jehož karosářskou verzi kombi jsme vyzkoušeli.

Samotná konektivita je na velmi vysoké úrovni. Známý systém MBUX má od začátku aktualizace formou OTA (Over The Air), tedy dálkově. Ty navíc probíhají na pozadí, čímž je zaručená stálá aktualizace rozhraní. Pokud byste měli pocit, že je funkcí stále málo, máte možnost je získat buď v Mercedes me Store, nebo v In-Car Officu.

Třeba ty pro elektricky ovládaná sedadla (v rámci testované varianty AMG Premium bez příplatku) sice mají tvar klasického mechanického ovladače, jenže namísto mechaniky je v tomhle případě pouze elektrický kontakt. Pokud za ovladač vezmete tak, jak jste zvyklí, překvapí vás nemožnost jej vychýlit do požadovaného směru. K tomu, aby se sedadlo začalo, řekněme, podélně posouvat, musíte na ně zatlačit poněkud větší silou.

Systém umožňuje zvolit jeden ze tří stylů – diskrétní, sportovní a klasický – a dále stejný počet režimů – navigace, asistence a servis. V režimu Sport tak převládá červená barva. Vše měníte čtyřcestným ovladačem na volantu. Ten je kapacitního nebo také dotykového typu. K požadované funkci jej stačí „pohladit“ prstem. Takto moderní dotyková tlačítka jsou v kabině i na jiných místech. Někdy i ovladačů, kde to rozhodně nečekáte a u nichž byste raději klasický mechanický systém.

Dominantou jsou přirozeně LCD, respektive TFT obrazovky. Ta centrální obsluhuje známé rozhraní MBUX a má standardně úhlopříčku 9,5 palce, za příplatek a v rámci paketu AMG Premium (testované auto) je k dispozici větší 11,9 palce. Podobné je to s obrazovkou přístrojového štítu. Jeho standardní verze se chlubí 10,25 palce, lepší, již jsme si mohli vyzkoušet, má dokonce 12,3 palce.

Pojďme ale do kabiny. I ta se základními tvary palubní desky, zejména širokým středovým panelem, podobá předchůdci. Jak jistě očekáváte, inovace se zaměřily na další zlepšení konektivity a pokročilého ovládání funkcí vozidla, kterých je stále více.

Z technických fines, které mělo i testovaná auto, zaslouží zmínku přední světlomety Digital light, jež jsou coby sada součástí varianty AMG Premium za 182.749 korun, kterou byl vybaven také testovaný vůz. Osvětlení Digital light představuje další vývoj osvětlovací techniky po diodových svítilnách Matrix, respektive Pixel. Kromě jejich již známých funkcí, kdy se světlo přizpůsobuje samočinně okolí a mimo jiné ani dálkové světlo neoslní protijedoucí řidiče, umějí tahle nově třeba promítat symboly na vozovku, například z navigace. Spíš než to se nám líbil jejich vynikající světelný výkon.

Současná třída C od Mercedesu se ukrývá pod interním označením W206 a vyrábí se od roku 2021. Od roku 1993, kdy céčko nahradilo „baby benz“ 190 (interně W201 ), jde už o pátou generaci. Už od první generace model existuje ve dvou základních karosářských verzích – sedan a kombi. Nám dělala společnost druhá jmenovaná. Na první pohled se současná třída C příliš neliší od té předchozí, nabízené od roku 2014. Je jasné, že tvůrci se vydali cestou evoluce. Tedy v designu.

Motor, jízdní vlastnosti

Plug-in hybrid trochu jinak

Ne, nejde o žádný další pohon. Pátá generace Mercedesu C, interně označená W206, se vyrábí od předloni. Stále nabízí možnost volby mezi benzinovým a dieselovým motorem, byť s mild hybridní technikou a 48voltovou sítí. Třetí možností je plug-in hybrid 300 e. Jeho technická úroveň z něj dělá patrně nejlepší plug-in pod sluncem. Proč? To se pokusím nastínit v dalších řádcích. Už jen údaj výrobce, že na plné nabití vůz kombi dle WLTP ujede 95 až 107 km. Většina plug-in hybridů končí na polovině, někdy ani to ne.

A teď si řeknete: No jo, velký elektrický dojezd je možný díky baterii o vysoké kapacitě. A to je pravda, neboť akumulátor ukrytý pod podlahou zavazadelníku se chlubí kapacitou 25,4 kWh. Takže ano, mercedes ujede na elektřinu dlouhou vzdálenost, ale jen když jej nabijete, což zabere nějaký ten čas. A tedy spíše delší. Obecně totiž platí, a to i u elektromobilů, že menší baterie sice znamená kratší dojezd, ale zároveň také rychlejší nabíjení. Velká baterka se logicky bude nabíjet při stejném nabíjecím proudu a výkonu nabíječky pomaleji.

Jenže pozor. 300 e je snad jediným plug-in hybridem, který využívá palubní nabíječku se solidním výkonem 55 kW na stejnosměrný proud! Čili vůz lze nabíjet stejně rychle jako každý moderní elektromobil. A to výrazně zkrátí dobu nabíjení. Dle výrobce se tímhle způsobem akumulátor zcela nabije (nikoliv tedy na 80 procent kapacity, jak se uvádí u EV aut) za pouhých 30 minut. Jedná se ovšem o příplatkové vybavení za 15.004 Kč, které bohužel testovaný vůz nenabízel. Pokud bychom se rozhodovali, za co těch patnáct tisíc v rámci příplatků u auta utratit, asi bychom nenašli lepší položku. Standardem zůstává 11kilowattová nabíječka pro střídavý proud, která ale umí tři fáze při připojení na wallbox nebo přes speciální kabel do zásuvky, kam se normálně připojuje třeba elektrická pila cirkulárka.

Základem hybridního pohonu zůstává zážehový přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec M 254 s výkonem 150 kW při 6100 otáčkách za minutu. Trakční elektromotor s výkonem 95 kW je vložen mezi spalovací motor a samočinnou planetovou převodovku 9G-Tronic. Systémový výkon výrobce udává 230 kW a maximum točivého momentu činí 550 N.m.

Současná třída C kupodivu nenabízí pneumatický podvozek jako předchůdce. U testovaného plug-in hybridu C 300 e jsou ovšem pneumatické pružicí jednotky uplatněny na zadní nápravě. Důvodem je jistě vyšší hmotnost zádi z důvodu trakčního akumulátoru. V podstatě zde mají funkci aktivního niva matu, kdy udržují konstantní výšku zádě nezávisle na jejím zatížení.

Třída C nově nabízí aktivně řiditelnou zadní nápravu, přičemž jde o techniku přetavenou z třídy S. Testovaný vůz však tenhle na první pohled atraktivní prvek neměl a nutno říci, že to ničemu nevadilo. Natáčení zadních kol zlepšuje manévrovatelnost, a tedy zmenšuje průměr otáčení. A také zvyšuje agilitu vozidla v zatáčce. Druhé jmenované ale platí jen při nižších rychlostech. V těch vyšších naopak podporuje stabilitu, takže tahle auta pocitově nechtějí příliš zatáčet. Má to logiku, neboť natočení zadních kol ve stejném smyslu jako přední zvětšuje průměr otáčení vozidla. Testované céčko se tak řídilo přirozeněji než před časem vyzkoušená dieselová motorizace s natáčecí zadní nápravou.

Nečekaně čistě

Jízda s C 300 e je velmi zajímavá zejména z pohledu plug-in hybridního pohonu. I když baterii z externího zdroje nenabijete, stále se velká část jízdy odehrává na elektřinu, a to zásluhou účinné rekuperace. Tu lze navíc při jízdě nastavovat ve třech úrovních, k čemuž slouží páčky pod volantem. K dispozici jsou ve všech jízdních režimech s výjimkou módu Sport, kde páčkami naopak řadíte kvalty převodovky. Nechybí ani funkce „one-pedal-feeling“, což je ovládání vozidla jen pedálem akcelerace. Při jeho ubrání v daném režimu následuje velmi silné zpomalování, a tedy i rekuperativní dobíjení baterie.

Pokud vás hra s rekuperací omrzí, je nejlepší možností nechat aktivovaný samočinný režim. Ten je totiž tak sofistikovaný, že sotva dokážete jet efektivněji. Řízení bere v potaz celou řadu vstupních parametrů. Od rychlostních omezení daných dopravními značkami přes okolní provoz, kdy pokud se rychleji přibližujete k vozidlu před vámi, zvýší se účinnost rekuperace až po data z navigace. Systém ovšem bere v potaz rovněž topografii vozovky. Auto je také hospodárné. Dle výrobce spotřebuje 0,8 až 0,6 l na 100 km, respektive 24,1 až 21,6 kWh na stejně ujetou vzdálenost. Nám mercedes jezdil za 2,8 litru a 17,4 kWh na 100 km.

Celkově velmi dobrý dojem z jízdního projevu kazí v C 300 e pouze brzdy. Jejich naladění sleduje brzdit pokud možno co nejvíce rekuperací. Jenže první sešlápnutí levého pedálu vás nejprve vyleká, poté může trochu štvát. Jako kdybyste odvzdušňovali brzdy nebo vám odešel jeden brzdový okruh… Anebo máte destičky sjeté až takzvaně na plech. Pedál má nezvykle dlouhý zdvih, kdy v jeho první polovině se nic neděje. Auto tak začne zpomalovat, až když je vaše noha na pedálu skoro u podlahy. Samozřejmě, po čase si zvyknete, přesto je to divné, zvlášť když víte, že u jiných plug-in hybridů to takhle není. Ani u nich není brzdný účinek dobře dávkovatelný, ale alespoň je pedál pocitově tvrdší, a tím přirozenější.

