Dopravní panoptikum: Tyto dobrodruhy na silnicích potkat nechcete

Pokud jste si dnes ráno cestou do práce zanadávali na motoristu, který vám nedal přednost nebo nepoužil blinkr, dost možná to byl pořád jen slabý odvar oproti dobrodruhům z dnešního videa. Nejnovější epizoda Dopravního panoptika totiž ukazuje opravdu unikátní šílence, se kterými na silnicích nechcete mít co dočinění. Ale nebudeme předbíhat, všechno podstatné už se dozvíte v dnešním sestřihu. Pro včasná upozornění na nejnovější videa nás nezapomeňte sledovat na instagramovém účtu @auto.cz.