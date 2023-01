Dovozci koncernu VW loni klesly prodeje, ale obrat zvýšil

Společnost Porsche ČR, která do Česka dováží vozy koncernu VW, loni zvýšila obrat o 16,8 procenta na 25,6 miliardy korun. Prodej klesl o 6,8 procenta na 31.513 vozů.

Důvodem poklesu prodeje byl nedostatek vozů z výroby kvůli chybějícím dílům a problémům v dodavatelských řetězcích, obrat naopak rostl kvůli vyšším cenám a nižšímu objemu poskytovaných slev. Na tiskové konferenci to uvedl jednatel společnosti Jan Hurt. Celkově zastoupení za dobu své existence prodalo 750.000 aut.

Odbyt značky Volkswagen klesl o čtyři procenta na 17.532 aut, prodej Seatu se snížil o dvě pětiny na 4621 vozů, naopak Cupra zaznamenala růst o 260 procent na 2313 vozů a prémiová Audi rostla o 16 procent na 3444 vozů. Divize VW užitkové vozy zaznamenala pokles o 14 procent na 3603 aut.

"Rok 2022 nám přinesl rozporuplné výsledky. Na jedné straně máme od zákazníků vysoké počty objednávek, na druhé straně nám pokračující omezení ve výrobě kvůli nedostatku polovodičových součástek brání tuto vysokou poptávku uspokojovat v obvyklých termínech, A podobný je i výhled na letošní rok, v němž rovněž počítáme s nižšími objemy prodaných vozů," uvedl Hurt.

Divize pro elektromobilitu Moon dodala na trh 165 dobíjecích zařízení. Podle Hurta je trh s elektromobily v Česku stále zanedbatelný. "Pokud je cena elektrických vozů o 25 až 30 procent vyšší než aut se spalovacím motorem, tak po nich poptávka není," podotkl. Naopak v oblasti servisních služeb firma zvýšila tržby o 12 procent na více než pět miliard korun.

Program prodeje ojetých vozů Das WeltAuto loni zaznamenal pokles o 11 procent na 15.042 vozů. Dvě pětiny tvořila ojetá auta do tří let věku a 60 procent z nich mělo najeto do 50.000 kilometrů. Průměrná prodejní cena byla 553.000 Kč a na konci roku se blížila 600.000 Kč.

V letošním prvním pololetí se firma bude podle Hurta nadále potýkat s delšími dodacími lhůtami, které mnohdy překračují jeden rok. "Během léta bychom se měli dostat do situace, kdy se bude čekat na nový vůz v řádu nižších měsíců," podotkl.

Společnost Porsche Česká republika vstoupila do roku 2023 se 162 zaměstnanci. Prodej všech zastupovaných značek zajišťuje celkem 62 smluvních partnerů, servisem koncernových vozů je v České republice pověřeno 100 smluvních partnerů.