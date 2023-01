Audi chystá více SUV a elektromobilů RS, včetně zajímavých plug-in hybridů

Sportovní automobily to v posledních letech nemají zrovna lehké, zvláště pokud jsou osazeny tradičním spalovacím motorem bez elektrifikace. Dobře patrné to je i na nabídce společnosti Audi, ze které by měly v tomto roce vypadnout model TT RS a R8, pod jejichž kapotami jsou pětiválcové a desetiválcové motory.

Automobilka sice potvrdila, že chystá nové výkonné modely, ty však vzniknou podle trochu jiného receptu, jak v rozhovoru pro britský Autocar naznačil Sebastian Grams, šéf divize Audi Sport. Budoucnost by přitom podle jeho slov měla být zajímavá, ovšem stále více elektrifikovaná.

Nástupci modelů R8 a TT například budou muset zapadat do strategie elektrifikace koncernu Volkswagen Group, který jako mateřská společnost Audi musí vše posvětit. Grams nicméně britským kolegům svěřil, že se v budoucnu můžeme těšit na rozhodně více SUV modelů s označením RS.

Grams sice nechtěl být konkrétní, přesto se na mysl automaticky dere nová generace modelu Q5, která by s úpravami divize Audi Sport mohla zdatně konkurovat modelům jako Mercedes-AMG GLC nebo BMW X3 M. Vedle SUV se ale prý můžeme těšit i na více elektrických RS modelů, jako bude třeba nástupce Audi RS E-Tron GT.

Budoucí sportovní modely bez spalovacích motorů by přitom měly vznikat s důrazem na optimalizaci výkonu a hmotnosti baterií. Audi také přikládá důležitost zvuku, který má být pro elektrické RS modely specifický.

V plánu by měly být také plug-in hybridní sportovní vozy, které podle všeho nebudou o nic méně zajímavé, než dnešní výkonné vozy. Jedním z modelů, který by v budoucnu mohl dostat plug-in hybridní techniku, by přitom podle spekulací mohla být Audi RS4. Grams ale současně dodal, že RS verze se určitě nedočká každý model Audi, aby nedošlo k určitě „RS inflace“ a tedy znehodnocení značky.

Budoucnost divize RS bude ale v každém případě elektrická, jak Grams uvedl již v začátku rozhovoru: „To, co dnes vidíte, je čisté spalování paliva,“ čímž zřejmě narážel na modely TT a R8. „Jsme však na cestě k elektrifikaci s jasným plánem. Do roku 2030 budeme mít 100 % částečně nebo plně elektrických vozů.“

Jsme ale celkem zvědaví, jaký bude spalovací základ plug-in hybridních sportovních modelů. V minulosti totiž z Audi zazněla informace, že modely RS rozhodně nedostanou čtyřválce, což byla narážka na nový plug-in hybridní Mercedes-AMG C63.