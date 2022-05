Elektrické Bentley prý zvládne stovku i za 1,5 vteřiny, naznačil šéf značky

Adrian Hallmark, CEO automobilky Bentley, v rozhovoru pro Automotive News Europe uvedl, že první čistě elektrický model značky (jehož příjezd se očekává v roce 2025) by mohl mít kombinovaný výkon až 1400 koní. Jeho akcelerace by tak měla být víc než působivá.

„Jestliže teď máme v GT Speed výkon 650 koní, v elektrickém bateriovém modelu ho zdvojnásobíme,“ uvedl Hallmark pro kolegy z Automotive News Europe. „Ale z pohledu akcelerace z 0 na 97 km/h se návratnost snižuje. Problém je, že se stává nepříjemnou. A pak se z toho dělá nevolno.“

Šéf Bentley proto naznačil, že by nový elektromobil mohl mít dokonce dvě úrovně akcelerace. „Můžete mít zrychlení z 0 na 97 km/h za 2,7 sekundy. Nebo může být přepnuto na 1,5 sekundy,“ uvedl Hallmark. Z dnešního pohledu tak jde o opravdu neskutečnou hodnotu, kdy rozdíl mezi 97 km/h a 100 km/h jistě nebude zas tak velký.

Základem elektrického Bentley by se přitom měla stát prémiová koncernová platforma PPE, na které mají do budoucna vyrůst také elektromobily Audi Q6 E-Tron a Porsche Macan EV. Je tedy možné, že i tyto vozy nabídnou brutální zrychlení. Po stránce designu se však Bentley vydá vlastní cestou a nebude se snažit vůz designově odlišit. Respektive by nemělo jít o okatě elektrický model.

Video se připravuje ...

Hallmark přitom již v minulosti naznačil, jak by vlastně nový model mohl vypadat: „Pokud nejste v segmentu SUV, nejste nikde,“ zmínil v roce 2021. Podle mnohých očekávání by tak novinka mohla být sedanem posazeným na vyšším podvozku.

Jedinou ukázkou elektromobilu, kterou nám značka zatím dala, je přitom koncept EXP 100 GT z roku 2020, který měl být ukázkou budoucí elektrické produkce značky. Ostatně Bentley chce od roku 2030 vyrábět pouze elektromobily. Koncept EXP však ukazoval futuristické kupé se specifickými dveřmi, které v produkci ani nečekáme. Styl nového elektromobilu by se však mohl alespoň nést v podobném duchu.