První elektrické Bentley nabídne unikátní design, testovat se začne ještě letos

Plány automobilky Bentley v oblasti elektrifikace už jsou celkem dobře známé. Během pěti let by mělo vzniknout celkem pět elektromobilů, první by se měl prodávat od roku 2025 a od roku 2030 chce být značka již čistě elektrická. Adrian Hallmark, CEO značky, však během nedávného Autocar Business webináře prozradil několik zajímavých detailů.

Hallmark například zmínil, že testování prvního elektrického modelu Bentley začne ještě v tomto roce. Design interiéru by měl být hotový zhruba z 95 procent, exteriér je pak hotový zhruba z 80 až 85 procent. Designéry prý ale čekají ještě další práce na „vylepšení toho, pro co se již rozhodli.“

Zatím bohužel nevíme, na jaké karosářské provedení automobilka vsadí. Ke konkrétní podobě vozu totiž Hallmark pouze prozradil, že vsadí na unikátní tvary a vzhled, který nebude jen evolucí současného designového jazyka značky.

„Je to přírůstkový produkt, takže bude existovat vedle našich stávajících vozů. Snažíme se utvářet segment a změnit hru, ne jen vytvořit elektrickou verzi toho, co již máme. Bude progresivnější než některé naše stávající návrhy. Nikoliv radikální, ale s náznaky, které signalizují, že tímto vozem vstupujeme do nové éry,“ citují kolegové z Autocar slova Hallmarka.

Velký důraz by přitom měl být kladen na aerodynamiku, která je pro elektromobily zásadní a která by v případě prvního čistě elektrického Bentley měla patřit k těm nejlepším. Kvůli aerodynamice také zřejmě dojde k redukci šířky vozu, velkorysý rozvor by vak měl být zachován. Design by měl navíc stále navazovat na tradice značky.

Po stránce interiérového designu, zpracování a volby materiálů by však nový čistě elektrický model Bentley měl ctít tradici značky a nabízet okázalý nadstandard. Automobilka ale údajně zvažuje také zavedení odlišného přístupu k nabíjení elektromobilů.

Značka si totiž podle Hallmarka dobře uvědomuje, že většina jejích zákazníků bydlí v domech, kde mohou svůj vůz také pohodlně nabíjet. Nemusí se tak příliš omezovat neveřejné nabíječky. Se svými partnery tak značka pracuje na vývoji „hands-free“ nabíjení, které by mohlo být jak indukční, tedy bezdrátové, tak i robotické. Technologie by přitom mohla fungovat v kombinaci s technologiemi pro autonomní řízení.