Elektrický Rolls-Royce Spectre se pilně testuje. Podívejte se na záběry z Francie

V rámci testovacího programu chtějí inženýři automobilky Rolls-Royce nasbírat s prototypy elektromobilu Spectre údaje z 2,5 milionu kilometrů. Další fáze zkoušek probíhá právě teď v Provence a na Azurovém pobřeží v jižní Francii, kde auto absolvuje 625.000 kilometrů.

Britská luxusní značka se pochlubila i několika zajímavými čísly a fakty. Inteligentní systém pérování si společnost vyvinula a sama a již byl schválen do sériové produkce. Díky vývoji vlastní platformy je Spectre nejtužším vozem v historii Rolls-Royce. Integrace trakčního akumulátoru do platformy zajistila zvýšení tuhosti o třicet procent. Se součinitelem odporu vzduchu s hodnotou 0,25 je zároveň novinka dosud nejaerodynamičtějším vozem společnosti. A to výrobce říká, že je vývoj dokončen „jen“ ze 40 %.

„Spectre odhaluje mimořádné možnosti, jaké nabízí integrace plně elektrického pohonného ústrojí do naší platformy Architecture of Luxury. Na toto výchozí technické zadání navazují zkušební a vývojové procesy, při nichž využíváme zkušenosti expertů, ale také cit a poznatky získané během více než sta let. Cílem je dále zdokonalit jízdní dynamiku a charakter automobilu,“ říká ředitel vývoje Dr. Mihiar Ayoubi.

V průběhu francouzského testování prý inženýři pečlivě odlaďují každou z více než 25.000 funkcí(!) automobilu. Zahrnují různé úrovně odezvy v závislosti na řadě faktorů včetně počasí, chování řidiče, stavu vozidla či charakteru vozovky. Rolls-Royce dále slibuje inovativní technologie podvozku, které mají připomínat onu proslulou jízdu na létajícím koberci. Něco nám říká, že se automobilce povede posunout svět elektromobilů na úplně jinou úroveň. Ale nechme se překvapit! První vozy se mají u zákazníků objevit koncem příštího roku.